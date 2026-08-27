В Самаре открылась фотовыставка "Родина, которую мы защищаем"

В Самаре на площади Славы при содействии правительства Самарской области начала работу фотовыставка "Родина, которую мы защищаем", подготовленная Рекламно-информационным агентством "АРМИЯ РОССИИ" Министерства обороны Российской Федерации.
"Родина, которую мы защищаем" — федеральный выставочный проект, объединяющий уникальные фотоработы, выполненные в различных регионах Российской Федерации. Экспозиция представляет собой художественно-документальное осмысление неразрывной связи между величием русской природы и мощью Вооруженных Сил России, стоящих на страже суверенитета и территориальной целостности страны.
В композиции каждого кадра присутствуют образцы военной техники или военнослужащие, несущие службу по защите Отечества. Фотографии запечатлены в самых отдаленных уголках России — от арктических широт до южных рубежей, от морских побережий до космических стартовых комплексов.
Среди наиболее интересных работ, представленных в рамках фотовыставки, — уникальный кадр с космодрома Плесецк (Архангельская область), запечатлевший старт ракеты-носителя. Изображения с данного объекта публикуются крайне редко, что придает экспонируемой фотографии особую документальную и историческую ценность.
Каждая фотография выставки является самобытным олицетворением многообразия и красоты природы России и несокрушимой мощи армии, охраняющей страну и ее народ. Экспозиция насчитывает 20 крупноформатных стендов, размещенных в открытом городском пространстве.
Проведение фотовыставки "Родина, которую мы защищаем" в Самаре направлено на укрепление патриотического сознания граждан, популяризацию воинской службы и формирование у жителей региона чувства гордости за Вооруженные Силы Российской Федерации. Проект способствует сохранению и развитию традиций патриотического воспитания в России.
Выставка призвана напомнить каждому гражданину о подвиге и повседневном труде тех, кто обеспечивает мир и безопасность нашего Отечества, в том числе в ходе проведения специальной военной операции.
Вход свободный. Выставка доступна для всех желающих в круглосуточном режиме.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???