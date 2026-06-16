Первым замминистра промышленности Самарской области стал Ильдар Галиев

Первым заместителем министра промышленности и торговли Самарской области назначен Ильдар Галиев. Такая информация появилась на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, должность в последние годы была вакантной.

Ильдар Галиев в 2015-2020 гг. возглавлял администрацию сельского поселения Кинельский Кинельского района, в 2020-2023 гг. был директором ГБУ ДПО "Самара - АРИС", подведомственного региональному минсельхозу. С ноября 2024 по января 2025 гг. трудился в самом минсельхозе замом министра и руководителем департамента растениеводства, механизации и мелиорации. В октябре 2025 г. был назначен помощником губернатора по развитию Сызранского района и Сызрани.