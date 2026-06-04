Самарская область стала лидером по уровню развития рынка газомоторного топлива

Делегация Самарской области, которую возглавляет глава региона Вячеслав Федорищев, продолжает работу на площадке ПМЭФ-2026. В рамках важнейшего делового мероприятия страны состоялась презентация Рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в 2025 году.

По итогам рейтинга Самарская область стала победителем в номинации "Рекордсмен года": регион стал лидером по уровню развития рынка газомоторного топлива. Диплом за 1 место был вручен врио министра промышленности и торговли Самарской области Денису Гуркову.

"Регион демонстрирует высокий уровень развития газомоторной инфраструктуры и активный переход транспорта на экологичное топливо", — отметил глава регионального минпромторга.

В 2025 году спрос на газомоторное топливо в Самарской области увеличился на 16%. Росту спроса способствовало, в том числе, обновление парка общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе: для осуществления пассажирских перевозок в регионе закуплено 200 новых автобусов. Благодаря этому доля общественного транспорта, заправляемого метаном, достигла 24%.

Также регион сохраняет лидерские позиции в Приволжском федеральном округе по росту потребления компримированного природного газа для заправки транспорта. Спрос на этот вид топлива увеличился в 2025 году на 8%.

Сейчас в Самарской области функционирует сеть из 18 метановых заправок. В 2025 году проведена реконструкция автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на улице Карла Маркса в Самаре, что позволило увеличить производительность станции более чем в три раза.

Работа по стимулированию перехода транспорта на экологичные виды топлива в регионе продолжается. Сейчас в Самарской области действуют пониженные ставки транспортного налога для владельцев газомоторного транспорта. В 2026 году регион привлечет дополнительные средства федерального бюджета в размере 15 млн рублей на переоборудование автотранспорта для использования экологических видов топлива.

Рейтинг регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива издается с 2021 года. За шесть лет его география расширилась с 70 до 77 регионов России.Рейтинг формируется на основе экспертного анализа шести показателей, каждый из которых имеет свой удельный вес при назначении итоговой оценки: