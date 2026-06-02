Вячеслав Федорищев на оперативном совещании поставил задачи по развитию Новокуйбышевска

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального правительства. Одна из ключевых тем повестки - социально-экономическое развитие города.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

В начале совещания руководитель области поздравил Викторию Каткову с избранием на должность главы Новокуйбышевска. Напомним, депутаты городской думы проголосовали за ее кандидатуру на внеочередном заседании.

"Виктория Анатольевна очень хорошо знает город, работала в нем, знает проблемы, которые есть. Поэтому призываю всех коллег в правительстве, а также федеральные структуры, работающие на территории Новокуйбышевска, оказывать всяческое содействие, чтобы проблемы решались оперативно и опережающим темпом", - сказал Вячеслав Федорищев.

В ходе совещания мэр Новокуйбышевска выступила с основным докладом о текущей работе, а также обозначила ключевые точки роста возглавляемой территории. По ее словам, в муниципалитете продолжается работа по привлечению инвесторов. В настоящее время свою деятельность осуществляют более чем 3 тыс. субъектов предпринимательства, сформировано 14 инвестиционных площадок. Реализуются три инвестпроекта регионального значения: комплекс "Волжские термы" (посещаемость порядка 400 тыс. человек в год), частный медицинский центр "Мерит Мед" (позволит также оказывать услуги узких специалистов на территории муниципалитета) и строительство комплекса гидрокрекинга на НПЗ, что может привести к созданию до 200 рабочих мест. Кроме того, в проработке находятся еще три крупных проекта.

Как отметила Виктория Каткова, на территории городского округа широко представлена социальная сфера - школы, детские сады, объекты культуры. "Мы капитально ремонтируем и оснащаем несколько образовательных учреждений. В 2025 году закончили ремонт школы №20 и трех пищеблоков. В 2028 году планируем капремонт второго корпуса детсада "Ягодка". Благодаря Герою России Максиму Девятову в музее открылась уникальная выставка с личными вещами участников специальной военной операции "Гордость и слава России", - пояснила она.

Виктория Каткова заверила: поддержка участников СВО и членов их семей служит одним из приоритетных направлений. В городе работает центр "Сердце воина", где оказываются психологическая помощь, содействие в трудоустройстве, соцкоординация. Выдано 27 земельных участков ветеранам СВО и их семьям, еще 23 человека получили социальные выплаты. Реализуется программа "Сделай шаг к СВОему делу".

В сфере дорожной инфраструктуры, как доложила руководитель муниципалитета, по поручению губернатора проведен капитальный ремонт дороги до СНТ "Огонек". В текущем году запланирован ремонт трех участков - на ул. Кирова, Буденного и Химиков, а также дворовых проездов по ул. Островского и Чернышевского. В планах и проведение ямочного ремонта. При содействии главы региона также осуществлен капитальный ремонт здания автостанции.

В своем выступлении Виктория Каткова акцентировала внимание на работе по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. В частности, было отмечено, что в 2025 г. детям-сиротам предоставлено 22 квартиры.

Глава Новокуйбышевска представила единый "пакет из пяти решений" - синхронизированные шаги с измеримым эффектом для города и области. "В совокупности они формируют устойчивую социальную экосистему, где инфраструктурные инвестиции работают на безопасность, здоровье и равные возможности для всех категорий населения. Консолидация усилий города, региона и бизнеса даст реальный, осязаемый результат", - сказала руководитель муниципалитета, выразив благодарность  за внимание к городу, готовность слышать жителей и работать в партнерстве.

По итогам доклада Вячеслав Федорищев поручил первому заместителю губернатора Самарской области - председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову взять предложения в работу. При этом глава региона отметил, что в основе развития должна лежать сильная экономика."Все, что вы перечислили в предложениях, - это расходная часть. Значит, ваша задача - работать с доходной частью бюджета, - подчеркнул он. - Новокуйбышевск находится рядом с Самарой, и промышленное производство здесь может и должно активно развиваться. Это необходимо сделать приоритетом работы администрации".

Губернатор также акцентировал необходимость четкого позиционирования города для привлечения инвесторов: сильная инженерная база, логистика, развитие промышленных площадок.

"Курс, который Максим Девятов заложил с командой, однозначно нужно продолжать. Ваша задача -  сфокусировавшись на экономике, навести порядок в хозяйстве. Поэтому здесь, с точки зрения муниципальных предприятий, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями необходимо в каждом проблемном участке находить оптимальные сроки и оптимальные решения", - резюмировал Вячеслав Федорищев.

