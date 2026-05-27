Экс-глава правительства Самарской области Михаил Смирнов вернулся в Газпром

Михаил Смирнов, ранее возглавлявший правительство Самарской области, вернулся в структуру Газпрома. Он назначен генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК", базирующегося в Великом Новгороде.

О назначении сообщила пресс-служба компании 21 мая. "Сегодня новый руководитель представлен коллективу компании заместителем генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Табачуком", — указывается в пресс-релизе.

ООО "Газпром межрегионгаз ЕЦРК" было учреждено 15 августа 2024 года, как общий центр обслуживания в структуре ООО "Газпром межрегионгаз". Основные задачи ЕЦРК — централизация, унификация и стандартизация процессов взаимодействия компаний группы "Газпром межрегионгаз" с клиентами.

Напомним, Михаил Смирнов возглавлял правительство Самарской области в 2024-2025 годах. До этого он был генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".