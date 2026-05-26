Более 500 тыс. жителей Самарской области отмечают День российского предпринимательства

517 тысяч жителей Самарской области 26 мая отмечают профессиональный праздник — День российского предпринимательства. Всего в регионе насчитывается более 142 тысяч предприятий МСП, в которых трудятся более 714 тысяч человек. Свыше 375 тысяч самозанятых превратили своё хобби в источник заработка и уверенно строят свой бизнес.

Фото: минэкономразвития Самарской области

По показателям развития сферы МСП Самарская область занимает девятое место в России и второе место в ПФО.

"Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса — необходимое условие для обеспечения роста экономики и укрепления социальной сферы Самарской области и всей России. Сложно переоценить вклад малого и среднего бизнеса в экономику региона — доля МСП в валовом региональном продукте сегодня составляет 28%, — заявил губернатор Вячеслав Федорищев. — Мы и в дальнейшем будем создавать все условия для того, чтобы предпринимательство динамично развивалось".

Вячеслав Федорищев подчеркнул: бизнес-сообщество области активно участвует в диалоге с властью, предлагает новые инициативы и проекты. Предприниматели быстро адаптируются к внешним изменениям, формируют точки роста и вносят значимый вклад в решение проблем занятости и безработицы.

Бизнес-сообщество региона демонстрирует внушительные экономические показатели. За прошедший год предприниматели перечислили в бюджет более 27,1 млрд рублей налогов. А оборот малого и среднего бизнеса в 2025 году составил 2,3 трлн рублей.

"За каждым проектом, за каждым предприятием стоит не только расчет и стратегия, но и смелость, готовность принимать решения, вера в свои силы и в родной край. Находясь в постоянном диалоге с предпринимателями, мы делаем все, чтобы у бизнеса появлялось больше возможностей превращать свои идеи в реальные дела, создавать рабочие места, наполнять рынок качественными товарами и услугами, укреплять экономический потенциал региона", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Малый и средний бизнес показывает большую гибкость, чем крупные компании. Успешно адаптировавшись к текущим экономическим реалиям, активно развивает сферу импортозамещения, открывает новые рынки, в том числе международные.

"Быть предпринимателем — это значит много работать, брать огромную ответственность за себя, за бизнес, за свой бренд, за людей, которые у тебя работают, — от этого зависит благополучие их семей. Предприниматель должен всегда думать, анализировать, считать рентабельность, всё время придумывать что-то новое, ставить большие задачи и цели и идти к ним", — рассказала руководитель садового центра Вера Глухова.

Государство уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для развития предпринимательства. Среди ключевых мер поддержки — финансовая и имущественная поддержка, помощь с продвижением продукции и выходом на экспорт. В центрах "Мой бизнес" предприниматели и самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в городах и районах области проходят мероприятия, направленные на развитие и популяризацию предпринимательской деятельности в регионе. Традиционно в эту дату чествуют лучших представителей бизнеса.

В областной столице 28–29 мая пройдет масштабный форум "Мой бизнес 63. Время героев". Спикерами выступят ведущие федеральные и региональные эксперты. Участники события обсудят широкий спектр тем: внедрение современных технологий, адаптация к новым условиям рынка, поиск точек роста для бизнеса.

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

