В ПЗЗ Самары закрепят требования к цветовой гамме новой застройки

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Самары планируют внести изменения. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Екатерина Семенова: "Новый генплан задаст векторы развития Самары" Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

По ее словам, поправки предусматривают изменение требований к архитектурно-градостроительному облику (АГО) новой застройки:

"Решили их конкретизировать, так как возникают сложности и у проектировщиков, и у наших сотрудников. Например, разные толкования вызывает требование по соответствию АГО объекта окружающей застройке. Будут более четкие нормы, в том числе в части установления конкретных цветовых решений на отдельных территориях (по международной системе RAL)".

Также планируется ранжировать территории, где нужно и не нужно согласовывать АГО:

"Скажем, зачем согласовывать вид складов, которые расположены на третьей линии заводов. Это однозначно увеличивает инвестиционный цикл для производственников. А вот со въездами в Самару иная ситуация. Это ворота города, его лицо. Они должны выглядеть достойно. А у нас на южном въезде стихийно появляются магазины, склады и т. п. Также повышенные требования будут к первой линии Московского шоссе и Ново-Садовой".