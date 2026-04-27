В ПЗЗ Самары закрепят требования к цветовой гамме новой застройки

В правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Самары планируют внести изменения. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.
По ее словам, поправки предусматривают изменение требований к архитектурно-градостроительному облику (АГО) новой застройки:
"Решили их конкретизировать, так как возникают сложности и у проектировщиков, и у наших сотрудников. Например, разные толкования вызывает требование по соответствию АГО объекта окружающей застройке. Будут более четкие нормы, в том числе в части установления конкретных цветовых решений на отдельных территориях (по международной системе RAL)".
Также планируется ранжировать территории, где нужно и не нужно согласовывать АГО:
"Скажем, зачем согласовывать вид складов, которые расположены на третьей линии заводов. Это однозначно увеличивает инвестиционный цикл для производственников. А вот со въездами в Самару иная ситуация. Это ворота города, его лицо. Они должны выглядеть достойно. А у нас на южном въезде стихийно появляются магазины, склады и т. п. Также повышенные требования будут к первой линии Московского шоссе и Ново-Садовой".
