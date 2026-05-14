В Самарской области супругов поощрят знаком "Родительская доблесть"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал указ об учреждении памятного знака "Родительская доблесть". Получить его смогут несколько категорий родителей, попечителей или опекунов. Торжественное вручение планируется приурочить к Дню семьи, который отмечается 15 мая.

Памятный знак "Родительская доблесть" будет учрежден по инициативе главы региона "в целях поощрения супругов (родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей), состоящих в зарегистрированном браке и проживающих на территории Самарской области, которые внесли значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и традиций в регионе, ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ), служат примером в укреплении института семьи и воспитании детей", отмечается в указе.

Определены несколько категорий, которым будут вручать памятный знак:

родители (усыновители), состоящие в зарегистрированном браке 25 и более лет, придерживающиеся принципов ЗОЖ, воспитавшие трех и более детей, которые проявили героизм или совершили подвиг, спасая человеческие жизни, защищая законность, правопорядок и безопасность при исполнении служебного долга или достигли выдающихся успехов в науке, творчестве, спорте или иной общественно значимой деятельности;

опекуны, попечители, приемные родители, состоящие в зарегистрированном браке 25 и более лет, придерживающиеся принципов ЗОЖ, осуществляющие воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проявили героизм или совершили подвиг, спасая человеческие жизни, защищая законность, правопорядок и безопасность при исполнении служебного долга или достигли выдающихся успехов в науке, творчестве, спорте или иной общественно значимой деятельности (обязательным условием является воспитание трех и более детей-инвалидов или пятерых и более детей в течение не менее пяти лет);

родители (усыновители), состоящие в зарегистрированном браке 50 лет и более, придерживающиеся принципов ЗОЖ, воспитавшие двух и более детей, которые проявили героизм или совершили подвиг, спасая человеческие жизни, защищая законность, правопорядок и безопасность при исполнении служебного долга или достигли выдающихся успехов в науке, творчестве, спорте или иной общественно значимой деятельности;

родители (усыновители), опекуны, попечители, приемные родители в возрасте до 35 лет, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие двух и более детей, в том числе приемных (опекаемых), занимающиеся общественно полезной трудовой или творческою деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физкультурой и спортом, ведущим ЗОЖ;

родители (усыновители), состоящие в зарегистрированном браке 20 и более лет, воспитывающие трех и более детей, проживающие в сельской местности, придерживающиеся принципов ЗОЖ, внесшие значительный вклад в развитие сельской территории, достигшие выдающихся успехов в труде, творчестве, спорте, воспитании детей;

родители (усыновители), состоящие в зарегистрированном браке, которые воспитали трех и более детей. Обязательное условие - наличие у одного или нескольких членов семьи статуса военнослужащего (действующего или прошедшего службу) и государственных наград за защиту Отечества;

родители (усыновители), состоящие в зарегистрированном браке 20 лет и более, придерживающиеся принципов ЗОЖ, воспитавшие трех и более детей, принимающие активное участие в сохранении и передаче семейных ценностей и традиций (регулярное участие семьи в региональных и национальных мероприятиях - фестивалях, конкурсах, выставках, мастер-классах, направленных на популяризацию народных традиций), в публикации или создании материалов, посвященных истории и культуре семьи и региона, с целью сохранения культурного наследия.

"При принятии решения о вручении памятного знака учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или государственных интересов РФ, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате террористических актов и ЧС, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания", - отмечается в тексте документа.

Традиционно вручение памятного знака проводится в преддверии международного Дня семьи, который отмечается 15 мая.

"Памятный знак ежегодно вручается не более чем 21 семье и не предусматривает выплату денежного вознаграждения", - подчеркивается в указе.