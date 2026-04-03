В Самарской губернской думе обсудили организацию парковки у онкодиспансера

3 апреля в Самарской губернской думе состоялось рабочее совещание по вопросу организации парковочного пространства у областного онкологического диспансера. В обсуждении приняли участие представители всех фракций регионального парламента, профильных министерств и администрации Самары.
Министерство строительства Самарской области по поручению правительства региона ведет работу по данному направлению совместно с муниципалитетом и заинтересованными структурами.
В ходе совещания рассмотрены текущая ситуация с обеспеченностью парковочными местами, а также возможные варианты ее улучшения.
Врио министра строительства Самарской области Александр Фомин подчеркнул, что приоритетом является обеспечение доступности парковочной инфраструктуры у социально значимого медицинского учреждения.
"Парковка у онкодиспансера должна быть доступной для граждан без дополнительной финансовой нагрузки. Это базовый подход, которого мы придерживаемся", — отметил Александр Фомин.
В настоящее время прорабатываются как оперативные меры по увеличению количества доступных парковочных мест за счет оптимизации существующих ресурсов, так и варианты строительства дополнительной парковочной инфраструктуры.
Также рассматривается вопрос изменения режима использования парковочных пространств, расположенных в непосредственной близости к медицинскому учреждению, с учетом его социальной значимости.
Параллельно ведется подготовка предложений по включению проекта в бюджетный цикл 2027–2028 гг.
Все решения принимаются в рамках действующего законодательства с учетом градостроительных, земельных и бюджетных процедур, в тесном взаимодействии с городом и профильными ведомствами.
Участники встречи сошлись в главном: важно обеспечить удобные и доступные условия для пациентов региона и всех, кто приезжает в онкодиспансер за помощью.
Последние комментарии
