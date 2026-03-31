Самарский экс-министр Наталья Рогова стала проректором вуза на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Бывший министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова получила должность проректора по учебной работе Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. Об этом сообщил вуз.

"На новом посту Рогова Наталья намерена в первую очередь устранить разногласия между подразделениями университета и завершить цифровую трансформацию учебного процесса, начатую предшественником. По ее словам, внедрение цифровых инструментов — принципиальное направление для развития КамГУ им. Витуса Беринга, особенно с учетом строящегося кампуса, сетевых образовательных модулей, научных коллабораций и привлечения студентов из других регионов страны", — говорится в релизе учебного заведения.

Напомним, Наталья Рогова окончила Самарский государственный университет по специальности "Прикладная математика". Она начинала карьеру в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, где на кафедре высшей математики прошла путь от ассистента до доцента, параллельно занимаясь организационной работой. В последствии заняла должность проректора по воспитательной работе и молодежной политике. 

В октябре 2024 г. по итогам открытого конкурса она была назначена министром молодежной политики региона. В декабре 2024 г. анонсировался ее перевод на другую должность — она должна была заняться созданием корпоративного университета, ориентированного на повышение квалификации региональных чиновников. 

Министерское кресло Наталья Рогова покинула в июне 2025 года. Новым министром стал Владимир Усов.

Несколько месяцев после отставки с поста министра Рогова оставалась безработной, а в сентябре 2025 г. трудоустроилась в АНО "Дирекция межвузовского кампуса Самарской области" на должность первого заместителя генерального директора.

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

