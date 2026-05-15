В Самаре утвердили списки участников предварительного голосования "Единой России"

В пятницу, 15 мая, в Самаре состоялось заседание Регионального организационного комитета партии "Единая Россия" под председательством губернатора Самарской области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслава Федорищева по проведению предварительного голосования.

Ключевым итогом заседания стало формирование списков кандидатов, которые будут включены в электронные бюллетени для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва и Самарской губернской думы восьмого созыва.

14 мая завершился прием документов от потенциальных участников. В Государственную думу выдвинулось 78 кандидатов, из них зарегистрировано 60 кандидатов, в том числе шесть участников СВО. В Самарскую губернскую думу выдвинулось 419 кандидатов, из них зарегистрировано 349 кандидатов, в том числе 25 участников СВО.

Члены оргкомитета единогласно утвердили повестку и перешли к основным вопросам. Были сформированы списки зарегистрированных кандидатов для голосования в Госдуму на территории Самарской области по пяти одномандатным округам и федеральному избирательному округу на территории Самарской области.

Также утверждены списки участников предварительного голосования в губернскую думу. В них вошли кандидаты по общеобластному избирательному округу (в разрезе 25 территориальных групп), а также по 25 одномандатным округам.

"Задача оргкомитета сегодня выполнена в полном объеме. Списки сформированы, бюллетени утверждены. Впереди — сама процедура электронного предварительного голосования, которая позволит нашим жителям определить наиболее достойных кандидатов для последующего выдвижения от партии. Уверен, все участники предварительного голосования Партии понимают уровень ответственности этого решения. Победители в своих округах будут участвовать в формировании новой Народной Программы, исполнять наказы избирателей, активно реализовывать собственные инициативы. Это большая системная работа, требующая полной отдачи", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул особую важность участия в предварительном голосовании участников специальной военной операции. "Наша приоритетная партийная задача — вовлечение боевых ветеранов в общественно-политическую деятельность, именно их компетенции, а во многом и человеческие качества сейчас так нужны в этой работе. Но для большинства из них участие в выборных процедурах является новым опытом и требует индивидуального сопровождения. Окажем помощь и поддержку, включая обучение", — добавил губернатор.

Вячеслав Федорищев поручил региональному исполкому создать партийную рабочую группу по работе с участниками СВО, которые выдвинулись на предварительное голосование и организовать специальный поток "Политстарт для участников СВО".

Кроме того, глава региона поставил задачу действующим депутатам оказать всестороннюю поддержку и поделиться своим профессиональным опытом.

"Это очень тонкая наука, и в основном у ребят нет опыта публичной работы. Надо помогать им своим личным примером. Всю эту деятельность нельзя на самотек пускать, должна быть создана специальная рабочая группа, которая бы помогала нашим Героям. Кроме того, сделать специальный образовательный поток, потому что на выборах жизнь не закончится, а наоборот только начнется. Такую политшколу в рамках нашей "Школы героев" можно организовать", — сказал губернатор.

Напомним, что предварительное голосование пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Его итоги определят тех кандидатов, которые представят "Единую Россию" на выборах в единый день голосования.