16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Партии Власть и политика

"Коробка храбрости" становится постоянной: подарки маленьким пациентам детских больниц будут собирать круглый год

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всероссийская акция "Коробка храбрости" обретает постоянную прописку в Самарской области. Региональный Совет сторонников партии принял решение сделать ее регулярной — чтобы поддерживать маленьких пациентов не только в ноябрьские холода и январские морозы, но и весной, и летом, и в любой другой день, когда ребенку особенно нужна капля тепла.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Старт новому этапу дают в Штабе общественной поддержки "Единой России". Первый сбор подарков приурочен к 1 июня — Дню защиты детей. Именно в этот праздник юные пациенты больниц получат посылки с игрушками, книгами и наборами для творчества, собранные неравнодушными жителями губернии.

Что можно приносить?

Организаторы напоминают: в "Коробку храбрости" принимаются только новые вещи в заводской упаковке:

  • игрушки (кроме мягких)
  • карандаши, фломастеры, краски
  • книги, раскраски, пазлы
  • конструкторы, настольные игры
  • наборы для творчества

Каждая такая вещь — не просто подарок. Это маленький якорь, который помогает ребенку собраться с силами перед трудной процедурой, и лучик света, напоминающий: ты не один, о тебе помнят.

Кто хоть раз видел глаза ребенка, получающего небольшой сувенир из "Коробки храбрости", тот знает: это не благотворительность. Это диалог без слов — взрослые шлют детям: "Держись", а дети отвечают улыбкой. В детских отделениях больниц внезапно появляется цветная коробка — и мир перестает быть серым.

"Акция "Коробка храбрости" каждый год доказывала: она нужна. Нужна не просто потому, что дети любят игрушки, а потому, что в момент болезни — когда страшно, больно и одиноко — даже маленький подарок становится маяком. Теперь мы делаем акцию постоянной, потому что добро не может быть сезонным. Первый сбор приурочили к 1 июня — Дню защиты детей. Это символично: в день, когда весь мир говорит о правах и счастье детей, мы можем взять и сделать маленькое чудо своими руками. Приносите, что сможете. Давайте вместе докажем: в Самарской области живут люди с большим сердцем", — подчеркнул председатель Регионального совета сторонников партии Сергей Андриянов.

Пункт сбора работает в Штабе общественной поддержки "Единой России" (Самара, ул. Революционная, 107). Принести подарки может любой желающий. Чем больше коробок — тем больше улыбок в палатах, где их так ждут.

Напомним, что ранее акция "Коробка храбрости" проводилась в формате двухнедельного марафона. С декабря 2023 года по всей России было собрано более 500 тысяч подарков. Теперь у этой доброй традиции в Самарской области нет календарных границ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3