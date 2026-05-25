16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стартовало электронное предварительное голосование "Единой России" Ирина Петшик: "Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала" Илья Сухих возглавил "Единую Россию" в Тольятти В Самаре утвердили списки участников предварительного голосования "Единой России" "Единая Россия" и правительство РФ обеспечили аграрное лидерство страны

Партии Власть и политика

Стартовало электронное предварительное голосование "Единой России"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Электронное предварительное голосование "Единой России" проходит на сайте PG.ER.RU. Принять участие в нем и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.

Фото: пресс-служба "Единой России"

"Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно", — подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Процедура впервые проходит электронного по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательство, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

"Единая Россия" — партия президента и партия народного большинства. Вместе с жителями мы формируем списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе", — подчеркнула Людмила Болилая.

Конкурс на предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Госдуму составляет 12 человек на место. Заявки подали 630 участников специальной военной операции, сказал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский подчеркнул, что качество проведения процедуры растёт из года в год. Сегодня электронное голосование стало неотъемлемой частью электоральных технологий в России.

"Единая Россия" уделяет обеспечению информационной безопасности особое внимание. Качество её решений, профессионализм наших коллег не вызывают никаких сомнений в том, что вся эта будущая неделя пройдёт спокойно, без потрясений, и мы получим объективные результаты", — отметил он.

С этим согласен и президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

"С точки зрения легитимности — технически система уже зарекомендовала себя хорошо", — заверил он.

Для круглосуточного наблюдения за ходом ЭПГ "Единая Россия" запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.

Напомним, "Единая Россия" — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании "Единой России" могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования "Единая Россия" уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Отметим, что в Самарской области в сентябре пройдут две важных выборных процедуры. До 29 мая у каждого жителя региона есть возможность зарегистрироваться, чтобы лично определить, кто представит партию на осенних выборах в Госдуму и Самарскую губернскую думу. Голосование продлится до 31 мая.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31