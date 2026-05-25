Стартовало электронное предварительное голосование "Единой России"

Электронное предварительное голосование "Единой России" проходит на сайте PG.ER.RU. Принять участие в нем и выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, могут зарегистрированные через Госуслуги избиратели.

"Годы проведения предварительного голосования показали — люди доверяют такому способу отбора кандидатов. Об этом говорят и цифры: сегодня в нашей системе уже более 10 миллионов избирателей. Зарегистрироваться можно до 29 мая. А отдать свой голос за того, кто уже заслужил доверие своими делами и решениями, — до 31 мая включительно. Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно", — подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Процедура впервые проходит электронного по всей стране. Чтобы обеспечить её легитимность, сохранность данных избирателей и защитить от внешнего вмешательство, в партии разделили ключи шифрования блокчейна. Хранителями четырёх частей ключа стали: Герой РФ, медсестра Людмила Болилая; член Генсовета партии, Герой РФ, сенатор Александр Карелин; президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский; президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

"Единая Россия" — партия президента и партия народного большинства. Вместе с жителями мы формируем списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе", — подчеркнула Людмила Болилая.

Конкурс на предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Госдуму составляет 12 человек на место. Заявки подали 630 участников специальной военной операции, сказал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский подчеркнул, что качество проведения процедуры растёт из года в год. Сегодня электронное голосование стало неотъемлемой частью электоральных технологий в России.

"Единая Россия" уделяет обеспечению информационной безопасности особое внимание. Качество её решений, профессионализм наших коллег не вызывают никаких сомнений в том, что вся эта будущая неделя пройдёт спокойно, без потрясений, и мы получим объективные результаты", — отметил он.

С этим согласен и президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

"С точки зрения легитимности — технически система уже зарекомендовала себя хорошо", — заверил он.

Для круглосуточного наблюдения за ходом ЭПГ "Единая Россия" запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.

Напомним, "Единая Россия" — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании "Единой России" могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В ходе предварительного голосования "Единая Россия" уже несколько лет поддерживает бойцов спецоперации. Для кандидатов из числа участников и ветеранов СВО добавляются дополнительные 25% к результатам на электронном предварительном голосовании.

Отметим, что в Самарской области в сентябре пройдут две важных выборных процедуры. До 29 мая у каждого жителя региона есть возможность зарегистрироваться, чтобы лично определить, кто представит партию на осенних выборах в Госдуму и Самарскую губернскую думу. Голосование продлится до 31 мая.