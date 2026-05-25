В Самаре спецназ накрыл нелегалов

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Совместные рейды сотрудников ОМОНа, полиции и представителей общественности выявили серьезные нарушения миграционного законодательства в двух районах Самары, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

В Советском и Красноглинском районах Самары в ходе проверок объектов общественного питания, гостиниц и складских помещений выявлено и пресечено 9 нарушений.

В Советском районе, благодаря бдительности местных жителей, пресечено незаконное проживание иностранных граждан. К ответственности привлечены как собственники жилья, так и иностранцы, предоставившие ложные сведения при миграционном учете.

На одном из складов задержан 36-летний иностранный гражданин, работавший без разрешительных документов. Составлен административный протокол, ведется работа по привлечению к ответственности его работодателя.

В Красноглинском районе в ночном кафе задержан гражданин с фиктивной регистрацией. Также к ответственности привлечены трое иностранцев за превышение срока законного пребывания в РФ (55-летняя женщина, 25-летний и 24-летний мужчины). Они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан и ожидают выдворения за пределы РФ.

