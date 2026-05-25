Налоговики решили обанкротить вдову Олега Дьяченко

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление от Межрайонной ИФНС России № 7 по Омской области о признании банкротом вдовы сооснователя холдинга "Волгопромгаз", депутата губернской думы Олега Дьяченко — Ирины Дьяченко. Заседание по проверке обоснованности требований назначено на 15 июня.

Свои требования налоговая служба объясняет наличием у Ирины Дьяченко долгов перед ведомством в размере 8,6 млн рублей. Сама она в отзыве на заявление просит прекратить производство по делу, ссылаясь на недоказанность факта задолженности.

Напомним, вокруг вдовы Олега Дьяченко развернулись судебные разбирательства после его смерти в связи с ее претензиями на активы развлекательного комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23. На это имущество стоимостью 327 млн руб. Дьяченко претендовала через цепочку вексельных сделок, в которых фигурировали бывший владелец банка "Солидарность" Алексей Титов, гендиректор "Газпром межрегионгаз Самара" Андрей Кислов и акционер "Газбанка" Владимир Аветисян. В итоге суд принял решение о возврате девятиэтажного офисного центра и земельного участка под ним в собственность ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ).

Владельцем 100% СДЦ также является Ирина Дьяченко (через ООО "Самара-Сити"). Само СДЦ также находится в процедуре банкротства, реестр требований кредиторов компании превышает 1,1 млрд рублей.