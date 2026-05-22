"КонсультантПлюс" рассказывает: к чему ведёт пассивное поведение участников торгов

Три ИП, на постоянной основе принимающие участие в торгах, подали заявки с целью приобрести лот, состоящий из 4 нежилых помещений и земельного участка, начальной стоимостью 14 353 000 руб. Все трое внесли 10% задаток — по 1 435 300 рублей. А потом на самих торгах все трое "промолчали" — даже не попытались, собственно, торговаться.

Финансовому управляющему пришлось признать торги несостоявшимися. При этом три задатка были направлены в конкурсную массу, поскольку все трое ИП, которым он последовательно направлял предложение подписать-таки договор, от заключения оного уклонились.

ИП с таким поворотом были категорически не согласны и потребовали вернуть деньги через суд. Их заявления объединили в одно дело.

Первые два суда в иске отказали, решив, что поведение истцов в ходе торгов является недобросовестным, ими была создана лишь видимость состязательности на аукционе с целью признания первых торгов несостоявшимися и перехода к следующему этапу торгов (повторные) со снижением начальной продажной цены на 10% — на 1 435 300 руб., что свидетельствуют о скрытых согласованных действиях.

По мнению кассационной инстанции, признавая поведение истцов неразумным и необычным, суды не установили и не доказали, каким образом пусть внешне экономически нецелесообразная пассивность указанных участников торгов (независимо от причин такого поведения) могла воспрепятствовать иным (независимым) участникам торгов подать собственные ценовые предложения и тем самым лишить их возможности сформировать объективную рыночную цену продаваемого имущества. Указанное пассивное поведение участников не повлекло за собой причинение ущерба как конкурсным кредиторам (поскольку торги в форме открытого аукциона в порядке статьи 110 Закона о банкротстве в любом случае являются основным способом реализации имущества должника), так и независимым участникам торгов (которых не было).

Отсутствие в действиях вышеуказанных участников торгов антиконкурентного сговора также подтверждается тем, что в повторных торгах в форме открытого аукциона, они (либо их агенты) участие не приняли.

Согласно общедоступным сведениям на сайте ЕФРСБ по результатам повторного аукциона победителем торгов был признан участник с ценовым предложением 16 147 125 руб., то есть выше начальной цены на первом (спорном) аукционе (14 353 000 руб.) на 1 794 125 руб., с победителем заключен договор.

С учетом этого, даже если согласиться с судами о наличии между истцами согласованных действий, направленных на обеспечение контроля за первыми торгами с целью обеспечить переход торгов к следующему этапу со снижением цены, следует признать, что умысел заявителей в любом случае не был доведен до конца и нивелирован результатом повторных торгов.

Ну, а раз никто не пострадал, оснований для направления задатков по несостоявшимся торгам в конкурсную массу не было. Суд постановил вернуть каждому ИП его 1 435 300 руб.

Совместное пассивное поведение ещё не делает всех участниками сговора. Однако, если бы лот в итоге ушел по заниженной цене, задаток вряд ли удалось бы отстоять.

Цена вопроса: 3×1 435 300 рублей.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс и ООО "Инженеры Информации".

