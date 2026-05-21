"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS подписали меморандум о технологическом партнерстве

"Северсталь-инфоком", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS - официальный представитель LE Robotics Co., Ltd. в России - подписали Меморандум о стратегическом технологическом партнёрстве на площадке "Технофорума" международной выставки "Металлообработка". Соглашение направлено на совместную разработку и промышленное внедрение роботизированных решений нового поколения для строительной и металлообрабатывающей отраслей.

Соглашение закрепляет консолидацию компетенций сторон для создания и масштабирования интеллектуальных систем нового поколения, способных задать новый стандарт эффективности для последующего масштабирования решений на российском рынке.

Архитектура партнерства выстроена на взаимном дополнении профильных экспертиз каждого из участников.

В рамках соглашения LE ROBOTICS привносит в проект передовой стек технологий в сфере автономных роботизированных систем, AI-сварки, 3D-технического зрения и SLAM-навигации.

"Северсталь-инфоком" возьмет на себя технологическую интеграцию, промышленное масштабирование и адаптацию решений под требования российских заказчиков и отраслевые стандарты.

ГК "Северсталь Стальные Решения" обеспечит уникальную отраслевую экспертизу в области строительства и металлообработки и станет ключевой референсной базой для внедрения инноваций. Уже сегодня площадка "Северсталь Стальные Решения" в Обнинске функционирует как одно из самых высокотехнологичных производств строительных металлоконструкций в России, где цифровое управление производством и роботизированная сварка связаны единым операционным контуром. Два интеллектуальных сварочных комплекса с машинным зрением LE ROBOTICS, интегрированные специалистами "Северсталь-инфокома" в ИТ-ландшафт компании, доказали свою прикладную ценность, позволив обеспечить превосходное качество сварки и значительный прирост производительности.

"Промышленная роботизация - один из мощных трендов, меняющих многие производственные компании. "Северсталь" не исключение - мы видим большой потенциал в рациональном внедрении роботов на наших площадках. Подписанный Меморандум создает основу для системной работы по адаптации и масштабированию роботизированных комплексов для отечественного рынка. Объединение компетенций "Северсталь-инфокома", ГК "Северсталь Стальные Решения" и LE ROBOTICS позволит ускорить внедрение таких решений в российской промышленности", - отметил генеральный директор "Северсталь-инфокома" Сергей Дунаев.

"ГК "Северсталь Стальные Решения" последовательно наращивает технологическое лидерство в строительстве металлоконструкций в России, развивая производственную модель, в которой инновации напрямую работают на качество продукта и ценность для заказчика. Для нас роботизация уже работающий производственный инструмент, который дает конкретный измеримый эффект: повышает стабильность качества продукции, расширяет возможности работы со сложной номенклатурой и увеличивает производительность. Партнерство с LE ROBOTICS и "Северсталь-инфоком" позволит перейти к следующему этапу - созданию и тиражированию еще более быстрых и современных решений для отрасли под потребности наших клиентов", - подчеркнул директор ГК "Северсталь Стальные Решения" Дмитрий Манаков.

"LE ROBOTICS обладает глубокой профессиональной экспертизой в области интеллектуальной роботизированной сварки и технологий автономной автоматизации. Эти технологии уже доказали свою эффективность на практике у ведущих промышленных компаний мира. Россия является для нас одним из ключевых рынков, обладающим огромным потенциалом для применения наших решений. Подписание меморандума с "Северсталью" - это важный шаг в данном направлении: вместе с надежным партнером мы нацелены на интеграцию технологических возможностей и координацию сильных сторон и ресурсов для предоставления российскому рынку интеллектуальных решений по сварке и резке, которые обладают более высокой адаптацией к местным условиям и прикладной ценностью", - подчеркнул генеральный директор LE Robotics Ху Хаоцзе.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

