Мэрия Самары расторгла контракт с новым подрядчиком по отлову бездомных собак

Сотрудничество ООО "Счастливая жизнь" и департамента городского хозяйства и экологии Самары завершено. Стороны подписали соглашение о расторжении муниципального контракта на оказание услуг по обращению с бездомными собаками.

Торги проводили в конце апреля - начале мая. Согласно техзаданию, департамент искал подрядчика, который до 30 ноября 2026 года будет заниматься отловом бездомных собак, их транспортировкой и содержанием в пунктах временного содержания, чипированием и регистрацией, вакцинацией от бешенства, обработкой от паразитов. Также предусмотрена кастрация и стерилизация животных. Потерявшихся отловленных собак возвращают владельцам, агрессивных - умерщвляют, а остальных - передают новым владельцам, в приюты или возвращают на прежние места их обитания.

Всего на торги поступило две заявки. ООО "Счастливая жизнь" выиграла их, предложив цену контракта ниже, чем у конкурента: 312,1 против 379,2 рубля за единицу услуг.

16 мая департамент заключил с компанией контракт на 19,5 млн рублей, а уже 19 числа его расторгли. Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, процедура прошла по соглашению сторон.

"Стоимость работ, выполненных исполнителем и оплаченных заказчиком в 2026 году, составляет 0 рублей 00 копеек. Обязательства сторон на сумму 19,5 млн рублей не подлежат выполнению", - говорится в соглашении.

Ранее подрядчиком по отлову собак в Самаре было ООО "Добрые люди" Инны Тарасенко, которая также известна как владелец центра помощи животным "ФлагманВет". Однако к компании предъявляли претензии по поводу качества содержания отловленных животных.