16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия Самары расторгла контракт с новым подрядчиком по отлову бездомных собак Бренды Самарской области участвуют во всероссийском конкурсе "Знай наших" Власти Самарской области намерены облегчить налоговое бремя для малого и среднего бизнеса Комплексную застройку Сухой Самарки приостановили: причина КРЦ "Звезда" в Самаре перейдет под управление МТС Live

Экономика и бизнес

Мэрия Самары расторгла контракт с новым подрядчиком по отлову бездомных собак

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудничество ООО "Счастливая жизнь" и департамента городского хозяйства и экологии Самары завершено. Стороны подписали соглашение о расторжении муниципального контракта на оказание услуг по обращению с бездомными собаками.

Фото: Александра Ламзина

Торги проводили в конце апреля - начале мая. Согласно техзаданию, департамент искал подрядчика, который до 30 ноября 2026 года будет заниматься отловом бездомных собак, их транспортировкой и содержанием в пунктах временного содержания, чипированием и регистрацией, вакцинацией от бешенства, обработкой от паразитов. Также предусмотрена кастрация и стерилизация животных. Потерявшихся отловленных собак возвращают владельцам, агрессивных - умерщвляют, а остальных - передают новым владельцам, в приюты или возвращают на прежние места их обитания.

Всего на торги поступило две заявки. ООО "Счастливая жизнь" выиграла их, предложив цену контракта ниже, чем у конкурента: 312,1 против 379,2 рубля за единицу услуг.

ООО "Счастливая жизнь" владеет Наталья Добровольская. Жителям компания известна как ветеринарная клиника "Айболит". У Натальи Добровольской также есть производство муки в Богатовском районе - ООО "Мукомольная богатовская мануфактура".

16 мая департамент заключил с компанией контракт на 19,5 млн рублей, а уже 19 числа его расторгли. Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, процедура прошла по соглашению сторон.

"Стоимость работ, выполненных исполнителем и оплаченных заказчиком в 2026 году, составляет 0 рублей 00 копеек. Обязательства сторон на сумму 19,5 млн рублей не подлежат выполнению", - говорится в соглашении.

Ранее подрядчиком по отлову собак в Самаре было ООО "Добрые люди" Инны Тарасенко, которая также известна как владелец центра помощи животным "ФлагманВет". Однако к компании предъявляли претензии по поводу качества содержания отловленных животных.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №30

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31