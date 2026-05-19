16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Салют для бизнеса" и Почта России откроют Центр компетенций в сфере ИИ В Сочи открылся 40-й офис ОТП Банка в формате CareTech Глава брокера ВТБ рассказал, каким должен быть идеальный портфель "Салют для бизнеса" и Скала^р создадут ПАК для внедрения ИИ в крупных компаниях ВТБ узнал, что мотивирует россиян копить совместно

Банки Финансы

"Салют для бизнеса" и Почта России откроют Центр компетенций в сфере ИИ

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российская ИТ-компания "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер), разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) и Почта России заключили соглашение о создании Центра компетенций в сфере искусственного интеллекта. Документ в ходе конференции ЦИПР-2026 подписали генеральный директор "Салют для бизнеса" Владимир Толмачёв и заместитель генерального директора по цифровой трансформации Почты России Дмитрий Чудинов.

Ключевая цель партнерства — создание и развитие совместного Центра компетенций по искусственному интеллекту. Он будет разрабатывать и внедрять передовые решения на базе генеративного ИИ, включая ИИ-агентов и мультиагентные системы, в бизнес-процессы Почты России — крупнейшего почтового оператора страны.

Сотрудничество направлено на формирование единой методологии, архитектуры и операционной модели для масштабного применения ИИ-агентов, что позволит не только автоматизировать рутинные операции, но и вывести на качественно новый уровень клиентский сервис и логистическую эффективность.

В числе приоритетных направлений сотрудничества — выявление и приоритизация ИИ-сценариев, их пилотирование и последующее масштабирование, а также создание централизованной платформы знаний и обучающих программ для развития внутренней экспертизы.

Владимир Толмачёв, генеральный директор "Салют для бизнеса":

"Совместный Центр компетенций станет площадкой для отработки лучших практик и тиражирования успешных кейсов. Мы уверены, что делегирование различных задач ИИ-агентам сможет кратно ускорить работу сотрудников разных ролей. С таким партнером как Почта России наши передовые решения станут доступными для большинства людей и компаний страны".

Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Почты России:

"Мы видим огромный потенциал в использовании ИИ-агентов для повышения скорости и качества обслуживания, оптимизации логистических цепочек и создания персонализированного клиентского опыта. Уверен, что совместная работа принесет ощутимую пользу миллионам наших клиентов уже в ближайшем будущем".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31