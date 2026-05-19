"Салют для бизнеса" и Почта России откроют Центр компетенций в сфере ИИ

Российская ИТ-компания "Салют для бизнеса" (входит в группу Сбер), разработчик корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) и Почта России заключили соглашение о создании Центра компетенций в сфере искусственного интеллекта. Документ в ходе конференции ЦИПР-2026 подписали генеральный директор "Салют для бизнеса" Владимир Толмачёв и заместитель генерального директора по цифровой трансформации Почты России Дмитрий Чудинов.

Ключевая цель партнерства — создание и развитие совместного Центра компетенций по искусственному интеллекту. Он будет разрабатывать и внедрять передовые решения на базе генеративного ИИ, включая ИИ-агентов и мультиагентные системы, в бизнес-процессы Почты России — крупнейшего почтового оператора страны.

Сотрудничество направлено на формирование единой методологии, архитектуры и операционной модели для масштабного применения ИИ-агентов, что позволит не только автоматизировать рутинные операции, но и вывести на качественно новый уровень клиентский сервис и логистическую эффективность.

В числе приоритетных направлений сотрудничества — выявление и приоритизация ИИ-сценариев, их пилотирование и последующее масштабирование, а также создание централизованной платформы знаний и обучающих программ для развития внутренней экспертизы.

Владимир Толмачёв, генеральный директор "Салют для бизнеса":

"Совместный Центр компетенций станет площадкой для отработки лучших практик и тиражирования успешных кейсов. Мы уверены, что делегирование различных задач ИИ-агентам сможет кратно ускорить работу сотрудников разных ролей. С таким партнером как Почта России наши передовые решения станут доступными для большинства людей и компаний страны".

Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Почты России:

"Мы видим огромный потенциал в использовании ИИ-агентов для повышения скорости и качества обслуживания, оптимизации логистических цепочек и создания персонализированного клиентского опыта. Уверен, что совместная работа принесет ощутимую пользу миллионам наших клиентов уже в ближайшем будущем".