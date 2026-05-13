Число активных корпоративных клиентов Сбера в России превысило 3,5 млн компаний

К концу апреля текущего года общее число компаний в России, доверивших своё развитие Сберу, увеличилось до 3,5 млн, — отмечается в опубликованных сокращённых результатах работы банка по РПБУ за четыре месяца 2026. Кроме того, выросло и количество розничных клиентов: оно увеличилось на 0,2 млн за месяц и составило 110,6 млн человек.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"В апреле чистая прибыль Банка выросла на 21,1% г/г до 166,8 млрд рублей, рентабельность капитала составила 22,9%.

По основным направлениям кредитования наблюдался стабильный спрос со стороны клиентов. Корпоративный портфель увеличился на 1,3% за месяц в реальном выражении и превысил 31,1 трлн рублей. Розничный сегмент вырос на 0,8% до 19,4 трлн рублей: положительная динамика наблюдалась как в ипотеке, так и в потребительском кредитовании. За отчетный месяц средства частных клиентов выросли на 2,1% в реальном выражении и составили 34,3 трлн рублей".

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (веб-версия и приложение) и мобильного приложения СберKids составило 87,2 млн пользователей. Ежедневно приложением СберБанк Онлайн пользуются свыше 42 млн клиентов.

За последние 4 месяца вырос интерес к программе лояльности СберСпасибо: количество участников увеличилось на 0,5 млн за месяц или на 2,2 млн с начала года, достигнув 102,7 млн клиентов. Число подписчиков СберПрайм составило 22,0 млн человек.

В СберБизнес появился ИИ-агент для корпоративных клиентов, который автоматически анализирует доступные варианты расчётов с зарубежными контрагентами и предлагает оптимальный под конкретный платёж. Кроме того, в апреле Сбер предложил индивидуальным предпринимателям два новых способа оплаты с расчётного счёта — с помощью Вжух и SberPay QR.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Искусственный интеллект продолжает становиться неотъемлемой частью современных сервисов и основой для работы с данными и контентом.

В апреле Сбер представил новую версию флагманской модели для редактирования и создания изображений в ИИ-помощнике ГигаЧат — Kandinsky 6.0 Image. Новый инструмент вдвое быстрее справляется со сложными запросами, обеспечивает высокое качество генерации и обработки, создавая более детализированные изображения.

Системное масштабирование генеративного ИИ во все ключевые процессы банка является драйвером роста его операционной эффективности. За 4 месяца 2026 г. отношение операционных расходов к доходам (CIR) улучшилось до 25,9%.

За первые 4 месяца 2026 года Сбер заработал 657,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 21,3% больше аналогичного периода прошлого года, при рентабельности капитала 23,4%".