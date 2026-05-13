Самарская областная научная библиотека приглашает на книжный праздник

С 27 по 30 мая Самарская областная универсальная научная библиотека открывает двери для всех, кто неравнодушен к живому слову, приглашая на межрегиональный литературный фестиваль "Время читать: игра в классики". Это событие позволит взглянуть на бессмертные творения великих писателей России под непривычным углом, пронизанным духом игры и творчества.

Прологом фестиваля станут три насыщенных дня. 27 мая Самарская областная универсальная научная библиотека проведет межрегиональную научную конференцию "Бояре Салтыковы и истоки книжной культуры Самары: к 400-летию прибытия на воеводство в Самару Б.М.Салтыкова". В ней примут участие ученые-историки, искусствоведы, археологи, библиотечные, музейные и архивные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Ключевым объектом обсуждения станет Самарская рукопись - самая древняя известная на сегодняшний день книга, написанная в Самаре.

28 мая в Самарской областной научной библиотеке подведут итоги конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных библиотек Самарской области "Профессиональное признание". Участники, среди которых жюри определило лауреатов конкурса, прибудут почти со всей Самарской области, в том числе из девяти муниципалитетов региона.

29 мая пройдет "Школа комплектатора", где соберутся представители муниципальных библиотек региона, а также представители издательства "Пешком в историю", которые обсудят современные стратегии пополнения фондов, методы работы с документами, покажут издательские проекты и новые книжные серии.

Основная программа фестиваля развернется 30 мая с 11:00 до 22:00. Гостям Самарской областной научной библиотеки предстоит увлекательное путешествие по десяти тематическим площадкам. Посетивших каждую из площадок ждет награда - приятный памятный сюрприз и участие в розыгрыше призов.

Точкой притяжения станет площадка "Игры демиургов" - традиционная литературная гостиная, где признанные российские авторы встретятся со своей аудиторией. Среди приглашенных гостей - Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Марина Москвина, Андрей Геласимов и другие известные писатели.

Площадки фестиваля в Самарской областной научной библиотеке охватывают все категории читателей благодаря участию учреждений-партнеров. Так, литературно-игровая площадка "Игра слов" рассчитана на самых юных гостей. Представители Самарской областной детской библиотеки проведут для них мастер-классы, лекции, игры, литературные конкурсы и другие увлекательные занятия, включая встречи с детскими писателями. Площадку "Своя игра" организует Самарская областная библиотека для молодежи, которая подготовила несколько тематических блоков, посвященных творческому потенциалу, любви к литературе и родной земле. А Самарская областная библиотека для слепых откроет площадку "Игра ума", которая предложит особые проекты, адресованные незрячим и слабовидящим читателям.

Помимо литературы, фестиваль раскроет и другие виды искусств. Богатую музыкальную палитру представят участники площадки "Живая классика": ведущие солисты Самарского академического театра оперы и балета, ансамбль средневековой музыки "Altera Musica", творческие союзы "Волга-Фолк Бэнд" и "KontrabuzzZ" подарят гостям подлинный калейдоскоп жанров и эпох. Площадка "Жизнь - игра" станет театральным марафоном, вместившим три постановки. Сказку "Аленький цветочек" покажет театр "Мастерская", театр "Город" представит постановку "Кроткая" по одноименной повести Ф.М.Достоевского, а артисты театра "Шостакович Опера Балет" покажут зрителям театрализованную фантазию "Метель" по повести А.С.Пушкина. Не останется без внимания и живопись: на площадке "Классика жанра" развернутся выставки работ российских и самарских художников.

На фестивале распахнет свои двери особая площадка - "Классический интернационал" Дома дружбы народов, - посвященная Году единства народов России. Здесь гостей ожидает насыщенная программа, которая во всей полноте и красоте раскроет многонациональную душу нашей страны - созвучие языков, общность традиций и уникальность обычаев.

Впервые в истории фестиваля организована площадка для обратной связи "Постскриптум", где гости смогут поделиться впечатлениями, оставить отзыв. Участникам предложат запечатлеть живые эмоции, стать соавторами книги о фестивале и поучаствовать в лотерее.

С 27 по 30 мая 2026, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14а.

Вход свободный!

0+