Литература Культура

Срок приема заявок на премию Бориса Кожина истекает 15 октября

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
До завершения приема заявок на третью Областную творческую премию имени Бориса Кожина осталось меньше недели, напоминают организаторы. Срок приема заявок истекает 15 октября.

Напомним, премия учреждена по инициативе книготорговой компанией "Метида" в честь выдающегося кинодокументалиста, главного редактора Самарской студии кинохроники, летописца города и его характеров - Бориса Александровича Кожина.

Цель премии — не просто сохранить имя Бориса Кожина, но продолжить его дело: вдохновлять на создание глубоких, живых текстов о людях Самарской области. О тех, кто своим трудом, талантом и человечностью делает регион сильнее: в культуре, образовании, науке, медицине, спорте, производстве, благотворительности и других сферах.

К участию приглашаются журналисты, писатели, очеркисты, репортёры - все, кто умеет писать о человеке ярко, точно и с душой.

Призовой фонд премии в 2025 г. — 100 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе принимаются работы, уже опубликованные в СМИ не ранее 1 ноября 2024 года. Материалы участников конкурса принимаются на адрес: secretar@metida.ru. Справки по телефонам: 269-17-27 или 8 927 208 77 77. Положение о Премии опубликовано на сайте metida.ru.  

