16+
Хоккей Спорт

ХК "Лада" в овертайме уступил СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 7 января, в Санкт-Петербурге ХК "Лада" уступил местному СКА, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

"Лада" открыла счет на восьмой минуте после того, как Андрей Алтыбармакян подставил клюшку под бросок Николая Макарова. Хозяева стараниями Рокко Гримальди на 16-й минуте реализовали большинство. Второй период остался за хозяевами. На 27-й минуте Гримальди в большинстве (команды играли в формате 5 на 3) оформил дубль. За минуту до сирены на второй перерыв Голдобин увеличил счет.

В середине третьего периода Томаш Юрчо сократил счет после того, как тольяттинцы отобрали шайбу в чужой зоне. На 56-й минуте Егор Савиков забросил четвертую шайбу в ворота волжан. Но, тольяттинцы и не думали сдаваться. На 57-й минуте Андрей Чивилев броском сходу сократил отставание гостей. На 58-й минуте Иван Савчик сравнял счет, завершив быструю атаку "Лады".

В овертайме армейцы в третий раз реализовали большинство (Голдобин оформил дубль) и добились победы. 

Гид потребителя

