Юрий Наваренко назначен на должность тренера "Ладьи"

Должность тренера в ХК "Ладья" занял Юрий Наваренко, сообщает пресс-служба автозаводцев.

"Юрий Александрович имеет большой опыт в игровой и тренерской карьере. Начиная с 2020 г. Юрий Наваренко тренировал такие команды как: "Крылья Советов", "Академия Михайлова", "Тамбов" (НМХЛ) и "АКМ-Юниор", — уточнили в клубе