Юрий Наваренко назначен на должность тренера "Ладьи"

Должность тренера в ХК "Ладья" занял Юрий Наваренко, сообщает пресс-служба автозаводцев.
"Юрий Александрович имеет большой опыт в игровой и тренерской карьере. Начиная с 2020 г. Юрий Наваренко тренировал такие команды как: "Крылья Советов", "Академия Михайлова", "Тамбов" (НМХЛ) и "АКМ-Юниор", — уточнили в клубе
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!