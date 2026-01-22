ХК ЦСК ВВС в Самаре обыграл "Челны"

В четверг, 22 января, самарский ХК ЦСК ВВС принимал ХК "Челны. Несмотря на будний вечер матч собрал немало самарских болельщиков, и по традиции, активно "летчиков" поддерживал седьмой фанатский сектор.

Первый период прошел в равной борьбе. Команды обменялись шайбами. У хозяев отличился Раиль Мустафин, реализовавший большинство. А на 11-й минуте практически один на один переиграл самарского вратаря Савелий Лученков - 1:2.

Во втором периоде "летчики" заметно прибавили, больше владели шайбой, чаще бросали и закономерно выиграли эту 20-минутку. Сначала шайбу забросил Владислав Калетник, а затем - Валентин Демченко.

Третий период был напряженным. В попытке отыграться гости в середине периода меняли вратаря на шестого полевого, затем получили численное преимущество. Однако самарцы выстояли и даже смогли увеличить преимущество - шайбу забросил Даниил Аноп.

Итог встречи - 4:2 в пользу ЦСК ВВС.