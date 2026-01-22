16+
Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС в Самаре обыграл "Челны"

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 22 января, самарский ХК ЦСК ВВС принимал ХК "Челны. Несмотря на будний вечер матч собрал немало самарских болельщиков, и по традиции, активно "летчиков" поддерживал седьмой фанатский сектор.

Фото: предоставлено автором

Первый период прошел в равной борьбе. Команды обменялись шайбами. У хозяев отличился Раиль Мустафин, реализовавший большинство. А на 11-й минуте практически один на один переиграл самарского вратаря Савелий Лученков - 1:2.

Во втором периоде "летчики" заметно прибавили, больше владели шайбой, чаще бросали и закономерно выиграли эту 20-минутку. Сначала шайбу забросил Владислав Калетник, а затем - Валентин Демченко.

Третий период был напряженным. В попытке отыграться  гости в середине периода меняли вратаря на шестого полевого, затем получили численное преимущество. Однако самарцы выстояли и даже смогли увеличить преимущество - шайбу забросил Даниил Аноп.

Итог встречи - 4:2 в пользу ЦСК ВВС.

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

