ХК ЦСК ВВС в Самаре обыграл "Челны"

В четверг, 22 января, самарский ХК ЦСК ВВС принимал ХК "Челны. Несмотря на будний вечер матч собрал немало самарских болельщиков, и по традиции, активно "летчиков" поддерживал седьмой фанатский сектор.
Первый период прошел в равной борьбе. Команды обменялись шайбами. У хозяев отличился Раиль Мустафин, реализовавший большинство. А на 11-й минуте практически один на один переиграл самарского вратаря Савелий Лученков - 1:2.
Во втором периоде "летчики" заметно прибавили, больше владели шайбой, чаще бросали и закономерно выиграли эту 20-минутку. Сначала шайбу забросил Владислав Калетник, а затем - Валентин Демченко.
Третий период был напряженным. В попытке отыграться гости в середине периода меняли вратаря на шестого полевого, затем получили численное преимущество. Однако самарцы выстояли и даже смогли увеличить преимущество - шайбу забросил Даниил Аноп.
Итог встречи - 4:2 в пользу ЦСК ВВС.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!