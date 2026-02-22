16+
ЦСК ВВС одержал убедительную победу над "Южным Уралом"

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ЦСК ВВС одержал убедительную домашнюю победу над "Южным Уралом" — 4:0, продемонстрировав организованную игру и полное преимущество по ходу встречи, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Самарцы открыли счет уже на пятой минуте Евгений Грошев завершил быструю атаку точным броском. Команда активно действовала в чужой зоне, задавала высокий темп и регулярно нагружала оборону соперника.

Во втором периоде хозяева продолжили давление и удвоили преимущество: Демченко отличился в начале отрезка, закрепив контроль над игрой. ЦСК ВВС уверенно действовал в позиционном нападении и грамотно работал в обороне. В третьем периоде "летчики" довели дело до крупной победы. Игорь Сафонов увеличил разрыв в счете, а Андрей Гришаков поставил точку в матч. Команда сохранила концентрацию до финальной сирены и не позволила сопернику сократить отставание. По статистике самарцы имели ощутимое преимущество по броскам (67–39) и броскам в створ (29–18), что отражает характер встречи.

Надежная игра в обороне и дисциплина позволили оформить "сухой" матч. Итог: 4:0.

