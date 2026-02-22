ЦСК ВВС одержал убедительную победу над "Южным Уралом"

ЦСК ВВС одержал убедительную домашнюю победу над "Южным Уралом" — 4:0, продемонстрировав организованную игру и полное преимущество по ходу встречи, сообщает пресс-служба "летчиков".
Самарцы открыли счет уже на пятой минуте Евгений Грошев завершил быструю атаку точным броском. Команда активно действовала в чужой зоне, задавала высокий темп и регулярно нагружала оборону соперника.
Во втором периоде хозяева продолжили давление и удвоили преимущество: Демченко отличился в начале отрезка, закрепив контроль над игрой. ЦСК ВВС уверенно действовал в позиционном нападении и грамотно работал в обороне. В третьем периоде "летчики" довели дело до крупной победы. Игорь Сафонов увеличил разрыв в счете, а Андрей Гришаков поставил точку в матч. Команда сохранила концентрацию до финальной сирены и не позволила сопернику сократить отставание. По статистике самарцы имели ощутимое преимущество по броскам (67–39) и броскам в створ (29–18), что отражает характер встречи.
Надежная игра в обороне и дисциплина позволили оформить "сухой" матч. Итог: 4:0.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!