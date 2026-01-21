Хоккейная "Лада" одержала победу над "Барысом"

Во вторник, 20 января, ХК "Лада" встречался с "Барысом" из Астаны.

Матч прошел в равной борьбе, но в концовке тольяттинцы склонили чашу весов в свою пользу.

На 54-й минуте Андрей Алтыбармакян точным броском в дальний угол открыл счет. Гости за две с лишним минуты до окончания основного времени заменили голкипера полевым игроком, чем воспользовался Артур Тянулин, отправивший шайбу в пустые ворота. 2:0, вторая "сухая" победа "Лады".

Александр Трушков, отразивший 26 бросков, в третий раз в сезоне и второй подряд сохранил свои ворота в неприкосновенности.