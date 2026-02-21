16+
Хоккей Спорт

ХК "Лада" продлил контракт с нападающим Павлом Гоголевым

ТОЛЬЯТТИ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Хоккейный клуб "Лада" продлил контракт с нападающим Павлом Гоголевым, сообщает пресс-служба автозаводцев. Новое соглашение носит односторонний характер и будет действовать до 31 мая 2027 года.

Гоголев начал заниматься хоккеем в московских "Крыльях Советов", а в 13 лет уехал в Канаду. Выступал в Хоккейной лиге Онтарио ("Питерборо Питс", "Гуэлф Сторм"), АХЛ ("Торонто Марлис", "Рокфорд Айсхогс"), ECHL ("Ньюфаундленд Гроулерс") и Швеции ("Весбю"). Является чемпионом OHL. Летом 2023 года Павел вернулся в Россию и подписал контракт с новосибирской "Сибирью".

Состав тольяттинского клуба нападающий пополнил в результате обмена в октябре 2025 года. Провел за "Ладу" 20 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Всего у Гоголева 139 матчей в КХЛ и 29 (15+14) очков. В данный момент находится в расположении самарского ЦСК ВВС (ВХЛ): 5 матчей, 6 (4+2) очков. 

