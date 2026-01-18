"Ладья" и "Академия Михайлова" произвели обмен игроками

Нападающий "Ладьи" Александр Бажухин продолжит карьеру в "Академии Михайлова", а в Тольятти отправится центральный нападающий тульского клуба Артем Крикуненко, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Артему 20 лет, в МХЛ он выступал за "Локо-76", "Локо" и "Академию Михайлова". За 150 игр в МХЛ нападающий забросил 36 шайб и отдал 60 передач, его показатель полезности — +23. В "Ладье" Артем Крикуненко будет выступать под 75 номером.