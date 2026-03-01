ХК "Лада" уступил "Драконам" из Шанхая

В воскресенье, 1 марта, ХК "Лада" уступил на домашнем льду "Драконам" из Шанхая, сообщает пресс-служба автозаводцев.
На 5-й минуте Уилл Райлли открыл счёт. На 12-й минуте китайская команда увеличила свое преимущество после того, как Райлли Саттер подставил клюшку под дальний бросок партнера.
На 58-й минуте Никита Сетдиков отыграл одну шайбу, когда тольяттинцы заменили голкипера полевым игроком. Концовка игры прошла в атаках хозяев, но уйти от поражения "Ладе" не удалось. 1:2, победа "Драконов".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!