ХК "Лада" уступил "Драконам" из Шанхая "Ладья" обыграла "Белых медведей" и вышла в плей-инн "Лада" в серии бросков победила "Ак Барс" "Ладья" обыграла альметьевский "Спутник" - 4:1 "Лада" уступила "Трактору"

Хоккей Спорт

ХК "Лада" уступил "Драконам" из Шанхая

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
В воскресенье, 1 марта, ХК "Лада" уступил на домашнем льду "Драконам" из Шанхая, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На 5-й минуте Уилл Райлли открыл счёт. На 12-й минуте китайская команда увеличила свое преимущество после того, как Райлли Саттер подставил клюшку под дальний бросок партнера.

На 58-й минуте Никита Сетдиков отыграл одну шайбу, когда тольяттинцы заменили голкипера полевым игроком. Концовка игры прошла в атаках хозяев, но уйти от поражения "Ладе" не удалось. 1:2, победа "Драконов". 

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

