ХК "Лада" уступил "Драконам" из Шанхая

В воскресенье, 1 марта, ХК "Лада" уступил на домашнем льду "Драконам" из Шанхая, сообщает пресс-служба автозаводцев.

На 5-й минуте Уилл Райлли открыл счёт. На 12-й минуте китайская команда увеличила свое преимущество после того, как Райлли Саттер подставил клюшку под дальний бросок партнера.

На 58-й минуте Никита Сетдиков отыграл одну шайбу, когда тольяттинцы заменили голкипера полевым игроком. Концовка игры прошла в атаках хозяев, но уйти от поражения "Ладе" не удалось. 1:2, победа "Драконов".