Матчем с "Торпедо" "Лада" прервала серию поражений

Во вторник, 10 февраля, в Тольятти на стадионе "Лада-Арена" прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной "Ладой" и нижегородским "Торпедо". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Гости открыли счет на 24-й минуте: Егор Виноградов, получив шайбу в средней зоне, вошел в зону защиты хозяев и бросил в дальний угол.

Переломным в матче стал третий период. На 42-й минуте Иван Савчик в касание переправил шайбу в ворота после передачи Дмитрия Кугрышева. На 53-й минуте уже сам Кугрышев стал автором гола: после броска Алекса Коттона шайба задела нападающего "Лады" и, изменив траекторию влетела в ворота нижегородцев. На реализацию большинства у хозяев ушло три секунды. Точку на последней секунде игры поставил Андрей Алтыбармакян — его гол в пустые ворота стал для Андрея юбилейным, 50-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

"Лада" — "Торпедо" (Нижний Новгород) — 3:1 (0:1; 0:0; 3:0).