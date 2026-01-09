Хоккейная "Лада" обыграла "Сочи"

16+
СОЧИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 9 января, на стадионе "Большой" в Сочи прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Сочи" и "Ладой". Победу одержали тольяттинцы со счетом 4:1.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Встреча с южанами стала для "Лады" пятой в сезоне. До нее соперники в личных встречах одержали по две победы.

На шестой минуте тольяттинцы в быстрой атаке открыли счет: Артур Тянулин протащил шайбу по краю, переадресовал ее Колби Уильямсу, после паса которого Никита Сетдиков закатил шайбу в ворота хозяев. Для нападающего этот гол стал первым в форме "Лады".

На 27-й минуте Иван Романов забросил вторую шайбу после того, как голкипер хозяев не смог остановить шайбу за своими воротами.

В середине матча тольяттинцы выстояли, играя втроем против пятерки хозяев, а затем, после появления на льду отбывший штраф Алекс Коттон реализовал выход один на один с вратарем южан. На 36-й минуте Сергей Попов в большинстве отыграл одну шайбу. На 47-й минуте Евгений Грошев, подобрав шайбу после броска Павла Гоголева, уже находясь за линией ворот бросил в конек голкиперу, от которого шайба и оказалась в сетке ворот хозяев.

В итоге — 4:1, победа "Лады". Тольяттинцы прервали серию из семи поражений.

