Хоккей

ХК ЦСК ВВС дома обыграл "Горняк-УГМК"

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 15 февраля, "летчики" в Самаре в рамках регулярного чемпионата ВХЛ уверенно переиграли "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы.

Фото: Мария Кинчарова

Команда соперника в таблице располагалась чуть выше ЦСК ВВС, и в первом периоде игра была равная и довольно осторожная. Счет игроки так не открыли.

Вторая 20-минутка, на радость самарским болельщикам, заполнившим чуть ли не весь Дворец спорта, завершилась разгромом для гостей. "Летчики" забросили четыре шайбы. Отличились Евгений Калабушкин, Данила Дяденькин, Илья Литвинов (в меньшинстве) и Артемий Кузнецов (в большинстве).

Третий период "летчики" начали в меньшинстве, так как в конце второй 20-минутки за грубость был удален Кирилл Горбунов. Но это не помешало сохранить ворота в неприкосновенности, а затем и сделать счет 5:0. Шайбу забросил Павел Гоголев.

Доигрывал матч "летчики" в меньшинстве, но счет не изменился. 5:0 — победа ЦСК ВВС. Следующий матч ХК ЦСК ВВС проведет в Самаре против ХК "Челмет".

