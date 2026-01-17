Состав "Лады" пополнил Арсен Таймазов

В хоккейный клуб "Лада" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/2026, переходит защитник системы казанского "Ак Барса" Арсен Таймазов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Таймазову 20 лет, он начал заниматься хоккеем во Владикавказе. Выступал в МХЛ за МХК "Динамо", перед началом сезона перешел в казанский "Ирбис". В Молодежной хоккейной лиге Арсен провел 103 матча и набрал 17 (3+14) очков. Также на его счету 77 матчей за "Барс" в ВХЛ и 7 (1+6) очков. 13 января 2026 г. Арсен Таймазов в матче против "Нефтехимика" дебютировал в составе "Ак Барса" в КХЛ. Он является первым хоккеистом осетинского происхождения, сыгравшим в Континентальной хоккейной лиге.