Состав "Лады" пополнил Арсен Таймазов

В хоккейный клуб "Лада" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2025/2026, переходит защитник системы казанского "Ак Барса" Арсен Таймазов, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Таймазову 20 лет, он начал заниматься хоккеем во Владикавказе. Выступал в МХЛ за МХК "Динамо", перед началом сезона перешел в казанский "Ирбис". В Молодежной хоккейной лиге Арсен провел 103 матча и набрал 17 (3+14) очков. Также на его счету 77 матчей за "Барс" в ВХЛ и 7 (1+6) очков. 13 января 2026 г. Арсен Таймазов в матче против "Нефтехимика" дебютировал в составе "Ак Барса" в КХЛ. Он является первым хоккеистом осетинского происхождения, сыгравшим в Континентальной хоккейной лиге.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!