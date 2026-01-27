"Ладья" потерпела поражение от "Омских Ястребов"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 26 января, "Ладья" открывала свою выездную серию матчем против "Омских Ястребов", одного из лидеров "Золотого" дивизиона на Востоке, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"