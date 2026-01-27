"Ладья" потерпела поражение от "Омских Ястребов"

В понедельник, 26 января, "Ладья" открывала свою выездную серию матчем против "Омских Ястребов", одного из лидеров "Золотого" дивизиона на Востоке, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
На восьмой минуте Леонид Левченко вывел хозяев вперед. В дебюте второго периода Андрей Завадский увеличил преимущество сибиряков. В концовке второго периода Степан Степанов забросил третью шайбу хозяев. В начале третьего периода Родион Казанцев реализовал большинство, установив окончательный результат. 4:0, победа "Омских Ястребов".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!