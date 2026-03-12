ЦСК ВВС минимально уступил "Зауралью" — 2:3

В четверг, 12 марта, в СКК "Дворец спорта им. Высоцкого" прошел матч регулярного сезона чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между ЦСК ВВС и ХК "Зауралье" (Курган).

Уже на второй минуте клуб из Кургана открыл счет в матче, Даниил Балдаев вошел в зону соперника и зарядил в дальнюю девятку с острого угла — 0:1. В середине периода гости увеличили преимущество, Соколов бросил в Устименко, и шайба отскочила к Кожемякину, который успел сыграть на добивание — 0:2. Проходит меньше 3 минут, и с паса Комаристого в касание отличился Говорков — 0:3.

Во втором периоде "летчики" смогли отыграть одну шайбу, Гришаков сделал передачу с левого фланга на Барабанова, и Владимир броском с неудобной руки реализует момент — 1:3.

В заключительном игровом отрезке самарцы сократили отставание до одной шайбы, Карим Вафин отметился сильным броском со средней линии, но оставшегося времени не хватило, чтобы перевести игру в овертайм. Поражение "летчиков" — 2:3.

Самарский коллектив занимает 15-ю строчку в турнирной таблице с 58 очками.

Следующий матч подопечные Юрия Наваренко проведут дома 14 марта, соперником станет ХК "Омские Крылья" (Омск).