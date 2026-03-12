Перекресток улиц Партизанской и Загородной временно закроют для движения транспорта

В пятницу, 13 марта, с 08:00 до 23:59 16 марта будет ограничено движение по улице Партизанской на пересечении с улицей Загородной. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
"Ограничение будет действовать в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с подключением к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства — многоквартирного жилого дома", — отмечается в сообщении.
Маршрутов общественного транспорта на вышеуказанном участке нет. Автомобилистов просят заранее планировать поездки.
