Перекресток улиц Партизанской и Загородной временно закроют для движения транспорта

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 13 марта, с 08:00 до 23:59 16 марта будет ограничено движение по улице Партизанской на пересечении с улицей Загородной. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.