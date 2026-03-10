Авито Работа: каждый второй работающий житель Самары готов поехать на вахту

Авито Работа провела опрос среди более чем 8 000 работающих жителей России и выяснила, как россияне относятся к вахтовому методу работы: кто готов поехать, в какие регионы, на какой срок и за какое вознаграждение.

По данным опроса, каждый второй респондент из Самары рассматривает вахтовую работу, причем 21% опрошенных готовы поехать в ближайшие 12 месяцев, а 24% - в более отдаленном будущем. Кроме того, 7% опрошенных уже имеют такой опыт, а 3% работают вахтовым методом прямо сейчас. Таким образом, более половины (55%) всех работающих респондентов либо уже имеют опыт вахтовой работы, либо рассматривают такую возможность в будущем.

Среди тех, кто рассматривает вахту, наиболее популярными направлениями оказались производство и промышленность (21%), нефтегазовая сфера (15%), а также инженерно-технические работы (12%), энергетика (12%) и металлургия (12%). В первую пятерку также вошли охрана и безопасность (11%).

Интересно, что по России IT-поддержку и цифровую инфраструктуру выбрали в качестве интересного направления 9% опрошенных - это один из немногих "офисных" сегментов в этом рейтинге. Молодежь 18-24 лет заметно чаще старших когорт выбирала IT-направление (13%), тогда как респонденты 35-44 лет значительно чаще тяготели к более традиционным отраслям: промышленному строительству (14%) и нефтегазовой сфере (13%).

Высокий доход назвали главной мотивацией для выбора вахтовой работы 59% потенциальных вахтовиков. На втором месте - предоставление жилья, питания и проезда за счет работодателя (42%). Желание быстро накопить на крупную цель отметили 36% респондентов, а удобный формат графика привлекает 24% опрошенных. Возможность получить профессиональный опыт и работа на вахте с друзьями или родственниками мотивируют по 21% работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой.

Молодые респонденты 18-24 лет по всей России чаще других называли мотивом для вахтовой работы профессиональный рост и получение опыта (26% против 21% в среднем), а также возможность поработать вместе с друзьями или родственниками (20% против 13% в среднем). Для старших возрастных групп на первый план выходили более прагматичные соображения: жилье, питание и проезд за счет работодателя интересовали 36% респондентов в возрасте 35-44 лет, 40% опрошенных 45-54 лет и 38% работающих россиян 55-64 лет, рассматривающих работу вахтой (против 33% в среднем).

Среди потенциальных направлений наиболее привлекательными для работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой, оказались Центральная Россия (28%) и Юг России (28%). Далее следуют Крайний Север (23%), Поволжье (22%), Сибирь (20%), Северо-Запад (17%) и Дальний Восток (15%). При этом 14% опрошенных заявили, что направление не имеет значения - главное условия труда и оплата.

Более трети (38%) работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой, готовы работать в таком формате 3-4 недели. На 1-2 месяца готовы уехать 22% опрошенных, на три месяца - 13%, до 2 недель - 9%, на срок более трех месяцев - 6%. Жители Самары, рассматривающие работу вахтой, готовы выехать на работу в другой город или регион в среднем на срок до шести недель.

Желаемый доход среди опрошенных жителей Самары, готовых поехать на вахту, составил в среднем 241600 рублей за один выезд. При этом 25% респондентов ориентируются на диапазон 100000-150000 рублей, 24% хотят заработать более 350000 рублей, 18% - на 200000-250000 рублей, 15% - на 250000-300 000 рублей, по 6% готовы поехать на вахту за 150000-200000 рублей и 300000-350000 рублей, а 3% устроит доход до 100000 рублей.

«Ключевым фактором при выборе вахтовой работы для большинства россиян остается высокий доход. При этом самые амбициозные финансовые ожидания демонстрируют топ-менеджеры - согласно опросу, они рассчитывают заработать за один выезд в среднем около 293000 рублей. Высокую планку также задают IT-специалисты (272000 рублей), инженеры и научные сотрудники (267000 рублей), а также дизайнеры и проектировщики (265000 рублей). Административный персонал оценивает желаемый доход на уровне 261000 рублей, а работники промышленности - около 249000 рублей", - прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.