Общество

Авито Работа: каждый второй работающий житель Самары готов поехать на вахту

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авито Работа провела опрос среди более чем 8 000 работающих жителей России и выяснила, как россияне относятся к вахтовому методу работы: кто готов поехать, в какие регионы, на какой срок и за какое вознаграждение.

По данным опроса, каждый второй респондент из Самары рассматривает вахтовую работу, причем 21% опрошенных готовы поехать в ближайшие 12 месяцев, а 24% - в более отдаленном будущем. Кроме того, 7% опрошенных уже имеют такой опыт, а 3% работают вахтовым методом прямо сейчас. Таким образом, более половины (55%) всех работающих респондентов либо уже имеют опыт вахтовой работы, либо рассматривают такую возможность в будущем.

Среди тех, кто рассматривает вахту, наиболее популярными направлениями оказались производство и промышленность (21%), нефтегазовая сфера (15%), а также инженерно-технические работы (12%), энергетика (12%) и металлургия (12%). В первую пятерку также вошли охрана и безопасность (11%).
Интересно, что по России IT-поддержку и цифровую инфраструктуру выбрали в качестве интересного направления 9% опрошенных - это один из немногих "офисных" сегментов в этом рейтинге. Молодежь 18-24 лет заметно чаще старших когорт выбирала IT-направление (13%), тогда как респонденты 35-44 лет значительно чаще тяготели к более традиционным отраслям: промышленному строительству (14%) и нефтегазовой сфере (13%).

Высокий доход назвали главной мотивацией для выбора вахтовой работы 59% потенциальных вахтовиков. На втором месте - предоставление жилья, питания и проезда за счет работодателя (42%). Желание быстро накопить на крупную цель отметили 36% респондентов, а удобный формат графика привлекает 24% опрошенных. Возможность получить профессиональный опыт и работа на вахте с друзьями или родственниками мотивируют по 21% работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой.

Молодые респонденты 18-24 лет по всей России чаще других называли мотивом для вахтовой работы профессиональный рост и получение опыта (26% против 21% в среднем), а также возможность поработать вместе с друзьями или родственниками (20% против 13% в среднем). Для старших возрастных групп на первый план выходили более прагматичные соображения: жилье, питание и проезд за счет работодателя интересовали 36% респондентов в возрасте 35-44 лет, 40% опрошенных 45-54 лет и 38% работающих россиян 55-64 лет, рассматривающих работу вахтой (против 33% в среднем).
Среди потенциальных направлений наиболее привлекательными для работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой, оказались Центральная Россия (28%) и Юг России (28%). Далее следуют Крайний Север (23%), Поволжье (22%), Сибирь (20%), Северо-Запад (17%) и Дальний Восток (15%). При этом 14% опрошенных заявили, что направление не имеет значения - главное условия труда и оплата.

Более трети (38%) работающих жителей Самары, рассматривающих работу вахтой, готовы работать в таком формате 3-4 недели. На 1-2 месяца готовы уехать 22% опрошенных, на три месяца - 13%, до 2 недель - 9%, на срок более трех месяцев - 6%. Жители Самары, рассматривающие работу вахтой, готовы выехать на работу в другой город или регион в среднем на срок до шести недель.
Желаемый доход среди опрошенных жителей Самары, готовых поехать на вахту, составил в среднем 241600 рублей за один выезд. При этом 25% респондентов ориентируются на диапазон 100000-150000 рублей, 24% хотят заработать более 350000 рублей, 18% - на 200000-250000 рублей, 15% - на 250000-300 000 рублей, по 6% готовы поехать на вахту за 150000-200000 рублей и 300000-350000 рублей, а 3% устроит доход до 100000 рублей.

«Ключевым фактором при выборе вахтовой работы для большинства россиян остается высокий доход. При этом самые амбициозные финансовые ожидания демонстрируют топ-менеджеры - согласно опросу, они рассчитывают заработать за один выезд в среднем около 293000 рублей. Высокую планку также задают IT-специалисты (272000 рублей), инженеры и научные сотрудники (267000 рублей), а также дизайнеры и проектировщики (265000 рублей). Административный персонал оценивает желаемый доход на уровне 261000 рублей, а работники промышленности - около 249000 рублей", - прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

