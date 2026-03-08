Более 610 экспертов, 600 обучающихся из 190 образовательных организаций: в Самарской области завершился региональный этап чемпионата "Профессионалы"

С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Соревнования объединили студентов колледжей и школьников старше 14 лет — участников крупнейшего в стране турнира профессиональных навыков.

В этом году в региональный этап вышли более 600 обучающихся из 190 образовательных организаций. Лучших определили в 113 компетенциях. Семь из них были представлены впервые — как отражение запросов современной экономики и обновления системы подготовки кадров.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. В Самарской области большое внимание уделено системной поддержке молодых специалистов. Как отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, важная задача — совершенствование механизмов трудоустройства выпускников, создание условий для плавного перехода выпускников от учебы к карьере. Важным звеном в этой цепи становятся чемпионаты профмастерства, которые помогают студентам адаптироваться на рынке труда.

Участники чемпионата "Профессионалы" работают в условиях, максимально приближённых к реальному производству, выполняют задания отраслевого уровня, соблюдают технологические регламенты и демонстрируют практические навыки, от которых напрямую зависит результат.

"Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Самарская область второй год подряд находится в числе лидеров по количеству участников чемпионатного движения, это гордость нашего региона. Такие состязания дают школьникам и студентам возможность попробовать себя в профессии, развить свои навыки, укрепить знания. На этом пути ребятам помогают их наставники: педагоги, мастера производственного обучения, представители предприятий-партнеров", — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

В течение двух недель работу конкурсантов оценивали более 610 экспертов, среди которых 97 представителей предприятий региона. Участие индустриальных партнёров усиливает практическую значимость соревнований: работодатели не только участвуют в оценке, но и приглашают призёров на стажировки и предлагают варианты трудоустройства по итогам регионального этапа.

"На чемпионате участники по-настоящему чувствуют себя специалистами, а не только студентами или школьниками. Здесь важно не выучить, а сделать — принять решение, справиться с задачей, уложиться во время, отвечать за результат. Такой опыт многое меняет: появляется уверенность, понимание своих сильных сторон и ощущение, что профессия — это уже не будущее, а настоящее", — отметила директор Центра профессионального образования Самарской области Ольга Нисман.

"Мой путь к участию в чемпионате начался в прошлом году — тогда я была волонтёром и работала в роли актёра-пациента. Увидела изнутри, как проходят испытания, оценила уровень подготовки и прониклась атмосферой профессионального состязания. Это настолько вдохновило, что я приняла решение в этом году поучаствовать как конкурсант. Хотела не просто попробовать свои силы, а достойно представить свой колледж в регионе и, если повезёт, побороться за победу на всероссийском этапе", — поделилась студентка Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Журавлева.

12 марта состоится церемония награждения победителей. Лучшие участники представят Самарскую область на межрегиональных соревнованиях, а затем — в финалах, которые пройдут в Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.