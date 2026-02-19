16+
Чемпионат "Профессионалы" в Самарской области: студенты и школьники демонстрируют мастерство по 113 компетенциям

Чемпионат "Профессионалы" в Самарской области: студенты и школьники демонстрируют мастерство по 113 компетенциям

Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е. В. Золотухина стал одной из 25 площадок регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Самарской области. Здесь проходят соревнования по пяти компетенциям, в том числе по новой для чемпионата — "Ручная лазерная сварка": студенты региона участвуют в ней впервые. Появление этой компетенции связано с запросами промышленности и развитием современных технологий в сварочном производстве.

"В 21 веке технологический прогресс не стоит на месте и с каждым днем усовершенствуется. Одной из таких динамично развивающихся областей является лазерная сварка: с каждым годом технология совершенствуется, становясь точнее, производительнее и доступнее для широкого применения. Уже сейчас на базе колледжа, где проходит чемпионат, установлено современное и мобильное оборудование. Оно соответствует актуальным отраслевым стандартам и позволяет добиваться высокого качества работ. На протяжении ближайших дней перед участниками чемпионата стоят важные задачи: правильно настроить аппарат, произвести сборку в соответствии с указанными габаритами и сварить конструкцию", — поделился Алексей Терещенко, главный эксперт компетенции "Ручная лазерная сварка".

Самарская область — один из ключевых промышленных центров России: здесь работают более 600 крупных и средних предприятий. Это формирует устойчивый спрос на квалифицированные рабочие кадры, в том числе на сварщиков, которые сегодня входят в число наиболее востребованных специалистов на рынке труда.

"Свой профессиональный путь я начала с обучения по специальности "Сварочное дело", но поняла, что хочу развиваться дальше и повышать квалификацию. Сейчас я учусь на втором курсе и с радостью принимаю участие в чемпионате, чтобы продемонстрировать свои навыки, подтвердить уровень подготовки и доказать: упорный труд и стремление к совершенству действительно приносят результат", — поделилась участница чемпионата "Профессионалы" Алена Карякина.

Региональный этап чемпионата "Профессионалы" стартовал в Самарской области 17 февраля и продлится до 28 февраля. В соревнованиях по 113 компетенциям принимают участие 610 школьников и студентов. Чемпионат — уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов и работодателей: представители предприятий оценивают уровень подготовки и формулируют требования к будущим специалистам. Такой формат позволяет выстраивать систему подготовки кадров в прямой связке с экономикой региона и повышает престиж рабочих профессий. Региональным оператором движения "Профессионалы" выступает Центр профессионального образования Самарской области.

