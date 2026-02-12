16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Молодежь — это будущее региона": Ольга Собещанская встретилась со студентами СГСПУ В Самарской области прошел региональный этап интеллектуальной олимпиады школьников ПФО Девятиклассники Самарской области сдают итоговое собеседование по русскому языку "Тольяттиазот" заключил соглашение о сотрудничестве с колледжем технического образования Тольятти Тольяттиазот оценил реализацию профориентационного проекта "БиблиоЛаб"

Образование Общество

"Молодежь — это будущее региона": Ольга Собещанская встретилась со студентами СГСПУ

САМАРА.12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках инициативы губернатора Вячеслава Федорищева по усилению взаимодействия с молодежью врио заместителя председателя правительства — министра финансов Самарской области Ольга Собещанская посетила Самарский государственный социально-педагогический университет.

Фото: министерство финансов Самарской области

Ректор СГСПУ Светлана Бакулина провела экскурсию по современным образовательным площадкам университета: педагогическому технопарку "Кванториум" имени В. Ф. Волкодавова и технопарку универсальных педагогических компетенций имени профессора Е. Я. Когана. Особое внимание министр финансов уделила факультету экономики, управления и сервиса, где состоялась встреча со студентами на тему "Приоритеты и перспективы бюджетного процесса в Самарской области: образ настоящего и будущего".

В ходе дискуссии студенты задавали вопросы о формировании регионального бюджета, приоритетах расходования средств и перспективах развития экономики области. Ольга Собещанская рассказала о механизмах бюджетного процесса, объяснила, как принимаются решения о распределении средств и какие факторы влияют на финансовую политику в Самарской области.

"В Самарской области образование является безусловным приоритетом. В 2026 году на эту сферу из областного бюджета направлено 72 миллиарда рублей. Почти 80% этих средств составляет заработная плата педагогов, однако содействие заключается не только в финансировании — не менее важна инфраструктура. Учитель должен приходить в школу и работать в комфортных современных условиях. Поэтому в бюджете предусмотрено системное обновление материальной базы: создание новых мест, капитальный ремонт образовательных организаций, модернизация оснащения. Для нас крайне важно вести постоянный диалог с молодежью. Студенты — это будущее нашего региона, и мы должны не только слышать их мнение, но и содействовать всем начинаниям", — отметила Ольга Собещанская, высоко оценив уровень подготовки учащихся и материально-техническую базу университета.

Встреча в СГСПУ стала одной из первых в этом году в серии запланированных визитов представителей региональной власти в вузы Самарской области. Инициатива закреплена постановлением Губернатора и направлена на повышение эффективности взаимодействия органов власти со студенческой молодежью. Такие встречи будут проводиться регулярно в течение 2026 года во всех высших учебных заведениях региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1