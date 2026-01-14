16+
Образование Общество

На 5-й просеке изымут землю под школу и детский сад

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Самары приняла новое решение по проекту планировки территории на 5-й просеке, где предполагается построить школу и детский сад. Документацию утвердили. Постановление подписал глава города Иван Носков.

Фото: nspd.gov.ru

Проект разработан в 2025 году в связи с просьбами жителей и решением суда о необходимости развития социальной инфраструктуры в микрорайоне. Документация прошла общественные обсуждения с рядом замечаний от жителей.

24 декабря 2025 года глава города подписал постановление об отклонении проекта и его направлении на доработку. Судя по всему, эту работу провели за несколько дней. 29 декабря проект планировки был утвержден новым постановлением мэра.

"Проект планировки территории послужит правовой основой для последующих этапов реализации проекта. На его основании будет подготовлено постановление об изъятии необходимых земельных участков, после чего проведем их всестороннюю оценку. Площади и вместимость зданий определены в соответствии с генеральным планом города Самары", - прокомментировал заместитель главы города Самары Данил Морозов.

Согласно техническому заданию, планируется строительство здания 3-этажной общеобразовательной школы общей площадью более восьми тысяч квадратных метров с обустройством спортивной площадки на прилегающей территории. Она будет рассчитана на 650 детей.

Также проектом предусмотрено возведение 3-этажного детского сада площадью 3,7 тысячи квадратных метров, оборудованного детскими игровыми площадками. Вместимость - 240 мест.

Кроме того, в проекте обозначены зоны парков, бульваров, набережных и улично-дорожной сети. Посмотрите карту.

Фото: мэрия Самары

Сроки строительства пока не определены. Мэрия будет принимать решение совместно с правительством области.

