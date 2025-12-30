16+
Образование Общество

Мэрия отклонила планировку участка на 5-й просеке под школу и детсад

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Администрация Самары приняла решение по проекту планировки территории на 5-й просеке рядом с озером Леснуха, где собираются построить школу на 650 мест и детский сад на 240 мест. Постановление подписал глава города Иван Носков.

Фото: nspd.gov.ru

"Отклонить документацию. Основанием послужил результат общественных обсуждений, в период проведения которых поступили замечания", — указано в документе.

Проект планировки вернули департаменту градостроительства на доработку. Специалистам ведомства предстоит учесть замечания, озвученные жителями микрорайона.

Стоит отметить, что большинство отзывов участников общественных обсуждений по проекту были положительными. Поступившие замечания касались увеличения числа мест в планируемом детсаду, так как очередь составляет более 400 детей. Школу также предлагают сделать больше за счет отказа от обустройства футбольных полей.

Кроме того, жители просят построить в микрорайоне поликлинику, отремонтировать дорогу по 5-й просеке, ведущую к ГСК 613, с устройством разворотной площадки в районе ГСК 613 / озеро Леснуха и конечной остановки автобуса № 91. Поступило предложение и по образованию земельного участка под зону парков, бульваров и набережных.

Срок доработки проекта не установлен. Так или иначе, скорректированную версию также представят на общественных обсуждениях. 

