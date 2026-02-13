16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэр Самары посетил Центр серийного производства СамГМУ На благоустройство кладбища в Воскресенке направят 50 млн рублей Юлия Ашуркова: "Самара станет еще привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов" В Тольятти бывшего чиновника приняли на работу с нарушением Юлия Ашуркова: "В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события"

Муниципалитеты Власть и политика

Мэр Самары посетил Центр серийного производства СамГМУ

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Самары Иван Носков посетил с рабочим визитом Центр серийного производства Самарского государственного медицинского университета.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"По сути, это производственные базы, где новейшие разработки СамГМУ получают "путевку в жизнь" — запускаются в серийное производство на площадке индустриального парка "Преображенка" и поставляются в медицинские учреждения России и дружественных стран", — пишет он в своем телеграм-канале.

Здесь выпускают системы хирургической навигации AUTOPLAN, аппаратно-программные комплексы ReviMotion, ReviVR и ReviStabix, индивидуальные эндопротезы из керамики и титана, раздвижные эндопротезы, специальные экзопротезы для участников СВО, ведется разработка "умной одежды" и "умных ортезов", в том числе для реабилитации ветеранов СВО.

В Центре серийного производства университета также наладили выпуск цифровых стетофонендоскопов и тонометров, систем родовспоможения, игл для биопсии костного мозга. Важно, что эти технологии придуманы именно в Самаре, нашими, самарскими учеными.

Разработки СамГМУ полностью отвечают национальному курсу на импортозамещение, поставляются во все регионы России и в другие страны. Но главное — двигают вперед медицину, расширяя границы возможностей человеческого организма.

"Визит пока предварительный, ознакомительный. Техника — более 100 единиц новейшего оборудования — самая современная, коллектив — творческий, ответственный и в постоянном поиске новых возможностей и открытий. Договорились продумать варианты сотрудничества. Это может быть как реабилитация ветеранов СВО, так и работа со спортсменами-паралимпийцами, а также многое другое", — поделился Иван Носков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1