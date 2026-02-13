Мэр Самары посетил Центр серийного производства СамГМУ

Глава Самары Иван Носков посетил с рабочим визитом Центр серийного производства Самарского государственного медицинского университета.

"По сути, это производственные базы, где новейшие разработки СамГМУ получают "путевку в жизнь" — запускаются в серийное производство на площадке индустриального парка "Преображенка" и поставляются в медицинские учреждения России и дружественных стран", — пишет он в своем телеграм-канале.

Здесь выпускают системы хирургической навигации AUTOPLAN, аппаратно-программные комплексы ReviMotion, ReviVR и ReviStabix, индивидуальные эндопротезы из керамики и титана, раздвижные эндопротезы, специальные экзопротезы для участников СВО, ведется разработка "умной одежды" и "умных ортезов", в том числе для реабилитации ветеранов СВО.

В Центре серийного производства университета также наладили выпуск цифровых стетофонендоскопов и тонометров, систем родовспоможения, игл для биопсии костного мозга. Важно, что эти технологии придуманы именно в Самаре, нашими, самарскими учеными.

Разработки СамГМУ полностью отвечают национальному курсу на импортозамещение, поставляются во все регионы России и в другие страны. Но главное — двигают вперед медицину, расширяя границы возможностей человеческого организма.

"Визит пока предварительный, ознакомительный. Техника — более 100 единиц новейшего оборудования — самая современная, коллектив — творческий, ответственный и в постоянном поиске новых возможностей и открытий. Договорились продумать варианты сотрудничества. Это может быть как реабилитация ветеранов СВО, так и работа со спортсменами-паралимпийцами, а также многое другое", — поделился Иван Носков.