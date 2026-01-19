Госавтоинспекцию Тольятти возглавил Александр Ефанов

Приказом начальника ГУ МВД России по Самарской области начальником отдела Госавтоинспекции У МВД России по Тольятти назначен подполковник полиции Александр Ефанов.
Ефанов проходит службу в органах внутренних дел с 1995 г., начинал с должности инспектора ДПС. В 2018 г. окончил Тольяттинский государственный университет по специальности "Юриспруденция".
С 2018 по январь 2025 гг. возглавлял отдел Госавтоинспекции О МВД России по Ставропольскому району. С сегодняшнего дня — начальник отдела Госавтоинспекции У МВД России по г. Тольятти.
За годы службы неоднократно поощрялся, награжден медалями "За отличие в службе" трех степеней и медалью "За доблесть в службе".
Последние комментарии
Очень интересно, что измениться.
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.