Юлия Ашуркова: "Библиотеки Самары должны получить новую жизнь и стать полноценными культурными пространствами"

В Самаре продолжается капитальный ремонт библиотеки № 3 Централизованной системы детских библиотек в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья". 4 февраля первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова проверила ход капремонта. На сегодняшний день в библиотеке выполнено зонирование помещений, заменены инженерные коммуникации, установлены новые панорамные окна площадью 70 квадратных метров, ведутся отделочные и малярные работы.

"Библиотеки Самары должны получить новую жизнь и стать полноценными культурными пространствами, где традиции чтения встречаются с современными технологиями, а каждый посетитель — желанный гость. Детская библиотека в Промышленном районе станет одной из самых крупных в областном центре. Все работы пока идут по графику, замечания, озвученные главой города Иваном Николаевичем Носковым в прошлом году, устранены. После чистовой отделки здесь будет установлена практичная и удобная для ребятишек и работников мебель, современное оборудование для различных кружков, и, конечно, приобретаем сюда новые книги. Уверена, открытие новой модельной библиотеки станет отличным подарком маленьким самарцам к 440-летию города", — отметила первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

После капитального ремонта двухэтажная библиотека № 3 общей площадью более 950 квадратных метров будет разделена на несколько функциональных зон. На первом этаже будут располагаться абонемент для младших школьников, гостиная для мероприятий, игровая комната, комната матери и ребенка и книгохранилище. На втором этаже запланированы кинотеатр и студия звукозаписи, кафе, лекторий и выставочная зона, конференц-зал, мастерские, абонемент для старших школьников. На капремонт библиотеки по нацпроекту "Семья" выделено более 60 млн руб.

"Благодаря зонированию здесь появится много интересных пространств, которых до этого не было. Это, например, балкон-галерея, где будет комфортно и уютно проводить время семьям с детьми, камерный кинозал, выставочная зона и современные многофункциональные мастерские, — рассказала директор Централизованной системы детских библиотек Татьяна Халитова. — Планируем, что после модернизации нашу библиотеку будут как минимум вдвое больше посещать, в том числе во время мероприятий — теперь они будут масштабнее и ярче. Увеличим объем фонда художественной и детской литературы и сможем разместить намного больше книг в открытом доступе, а не в книгохранилище".

После капитального ремонта библиотека будет оснащена технологическим и мультимедийным оборудованием, мебелью и стеллажами.

Отметим, на сегодняшний день по модельному стандарту уже отремонтированы 6 библиотек города, из них 3 — библиотеки Централизованной системы детских библиотек: филиал № 25 "Библиотеки "Семейного чтения" на пр. Карла Маркса, Центральная городская детская библиотека на ул. Аэродромной и филиал № 14 "Библиотеки народов Поволжья" на ул. Ленинградской. Также модельными являются Самарская Публичная Библиотека, Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской и библиотека-филиал № 8 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы.

Напомним, нацпроект "Семья" стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов "Демография" и "Культура". Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.