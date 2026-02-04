16+
Муниципалитеты Власть и политика

В Самарской области предложили изменить систему оплаты вывоза мусора

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Городская дума Тольятти рассмотрела обращение об изменении системы оплаты услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) для многоквартирных домов. Сейчас расчет производят по площади жилья. Предлагается же начислять плату по числу жильцов, как это делают для жителей частных жилых домов.

Фото: Александра Белова

Инициатива не нова. На уровне области его обсуждают уже второй год. Но чиновники пока окончательно не определились с тем, как именно должен произойти переход. Одним из камней преткновения стал действующий норматив (его считают устаревшим), вторым — правильное определение числа проживающих.

Тольяттинские депутаты обратили внимание еще на один аспект. Как говорится в сообщении парламента, большинство считают нецелесообразным форсировать переход до тех пор, пока не будет соответствующих расчетов, которые позволят понять, как это решение изменит плату для жителей.

"Пока очевидно, что финансовая нагрузка может существенно увеличиться — прежде всего, для семей с детьми. Сумма за оплату услуги по вывозу ТКО в квитанции для квартиры площадью 50 кв. метров составляет порядка 300 рублей. Если за основу будет взят принцип начисления с количества людей, то сумма вырастет в 1,5 раза при трех проживающих на той же площади и в 2 раза для семьи из четырех человек. Все эти обстоятельства говорят в пользу того, что с обращениями о переходе на новую систему расчета стоит повременить", — отметили в думе.

