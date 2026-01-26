Более 98,5 тысяч заявок жителей Самары выполнило социальное такси в 2025 году

По итогам 2025 года жители Самары более 98,5 тысяч раз воспользовались социальным такси. С помощью этой услуги участники Великой Отечественной войны, взрослые и дети с ОВЗ могут доехать до медучреждений, образовательных организаций, отделов соцзащиты, пенсионного фонда и других соцобъектов. По инициативе главы города Самары Ивана Носкова с прошлого года для инвалидов-колясочников стало доступно сопровождение — по итогам года выполнено 79 таких заявок.

"Социальное такси в Самаре пользуется спросом, число заявок с каждым годом растёт. Принял решение увеличить финансирование этого проекта из городского бюджета. В прошлом году услугой воспользовались почти 100 тысяч раз. Выявили необходимость добавить услугу сопровождения для инвалидов-колясочников при поездках в медучреждения. Сопровождающий поможет спуститься и подняться на этаж дома и в медучреждениях", — рассказал глава города Самары Иван Носков.

По данным департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары, услуга социального такси бесплатно предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам I группы, а также инвалидам I группы, которым необходимо проходить медицинские процедуры (гемодиализ) амбулаторно. Количество поездок ограничено месячным лимитом для каждой категории. Для инвалидов II группы, проходящих амбулаторный гемодиализ, в месяц предусмотрено 16 бесплатных поездок, а также 10 поездок по специальному тарифу (50% от стоимости). Также спецтариф предусмотрен для инвалидов II группы и для детей-инвалидов.

"Сопровождающие социального такси проходят специальное обучение — осваивают технику безопасной посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, правила обращения с инвалидными колясками и вспомогательными средствами передвижения, алгоритмы оказания первой помощи. И самое главное — обучены тактичному и уважительному общению с пассажирами, что особенно важно при работе с людьми", — отметила руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города Самары Ирина Гриднева.

Заявки на социальное такси принимаются в рабочие дни (понедельник–четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 12:30 до 13:18) не позднее, чем за 3 полных рабочих дня до даты поездки по телефону 8 (846) 250-03-50.

Отметим, что услуга социального такси отвечает задачам национального проекта "Семья", стартовавшего с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Проект предполагает всестороннюю поддержку родителей, заботу о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей, развитие условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение качественного ухода за теми, кто в нем нуждается.