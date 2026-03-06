16+
Иван Носков проверил, как продвигается строительство новой дороги в Куйбышевском районе

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
5 марта глава Самары Иван Носков проверил, как идёт строительство новой дороги, которая соединит улицы Центральную и Уральскую. Объект крупный, четырехполосная дорога с двумя кольцевыми пересечениями.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Работы только начались, выполнено 13% от запланированного объема. Строительство ведется при поддержке правительства Самарской области. Общая стоимость — 770,6 млн рублей, но, как говорится, оно того стоит!", — пишет в своем канале МАХ глава города.

Дорога отвечает абсолютно всем современным требованиям и нормативам. Здесь предусмотрены полосы для движения и парковки, тротуары и выделенные велодорожки, остановочные карманы и "островки отдыха" для маломобильных групп населения. Здесь же в полной мере реализуется модель "чистое небо", то есть все электрические провода на этапе строительства убраны под землю. Поскольку дорогу строим с нуля, предусмотрена и ливневая канализация. По сути, это самая современная дорога для современного мегаполиса.

Более того, предусмотрели также возможность дальнейшего расширения дороги до 6 полос и запуска по ним электротранспорта. В ближайшей перспективе трамваи и троллейбусы здесь не появятся — пока заселенность микрорайона не требует организации движения этого вместительного транспорта. Но если через 10–20 лет потребность в трамвайном сообщении либо в дополнительных полосах возникнет — "почва", базис под них уже готовы.

"Куйбышевский район Самары — один из самых перспективных в плане развития новых микрорайонов с современными соцобъектами. Уверен, что район будет развиваться активнее после строительства новой дороги. Плюс планируем построить здесь школу, детские сады, паркинги. В целом, концепция такая: максимально сохраняем архитектуру центра, восстанавливаем его красоту и исторические ценности и активно способствуем росту новых современных микрорайонов", — сообщил Иван Носков.

Последние комментарии

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Иванов Денис 02 декабря 2024 13:26 Самарские чиновники получили нагоняй за суды с жильцами аварийных домов

А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.

Александр Калинов 13 ноября 2024 11:45 Судьба главы Самары Елены Лапушкиной может решиться 15 ноября

только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека

Анатолий Илларионов 01 октября 2024 11:46 Глава Самары Елена Лапушкина может уйти на новую работу

Рудаков вполне сможет потянуть мэра

Вячеслав Гусев 14 августа 2024 09:57 Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

Не в свои сани не садись. Еще бы работал.

