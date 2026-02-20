Иван Носков: "Проект "Профессионалитет" способствует формированию положительного имиджа Самары как туристического центра Поволжья"

18 февраля в Самаре состоялся круглый стол, посвященный развитию федерального проекта "Профессионалитет", который с этого года является частью нацпроекта "Молодежь и дети". На площадке Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, где с этого года начнет свою работу кластер "Сервис и туризм", руководители образовательных организаций совместно с представителями бизнеса, администрации города и городской Думы обсудили ключевые вопросы предстоящей работы.

Участниками встречи стали руководитель управления профессионального образования министерства образования Самарской области Кристина Кузьмина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, председатель городской Думы Сергей Рязанов, заместитель главы города Самары Владислав Зотов, председатель Общественной палаты города Самары Габибулла Хасаев и другие.

"Федеральный проект "Профессионалитет" сам по себе не новый для Самары, в учреждениях среднего профессионального образования уже работают кластеры машиностроения, строительно-энергетической отрасли, педагогики, управления и права. Туризм — новое и крайне актуальное направление в рамках "Профессионалитета" для областного центра. Город активно наращивает туристический поток, и нам нужны квалифицированные кадры — гиды, специалисты по гостиничному сервису, организаторы экскурсий и событийных мероприятий. Студенты получат возможность проходить практику на реальных площадках, осваивать современные стандарты сервиса и участвовать в разработке туристических маршрутов. Все это будет способствовать формированию положительного имиджа Самары как туристического центра Поволжья", — отметил глава города Самары Иван Носков.

В кластере "ПРО сервис и туризм" будет проводиться практическое обучение по 11 направлениям, среди которых поварское и кондитерское дело, туризм и гостеприимство, технологии индустрии красоты, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, мастер изготовления швейных изделий и др. В рамках кластера будет создано 13 зон по видам работ, в том числе, например, учебный ресторан. Общая площадь помещений кластера составит более 1900 квадратных метров.

"Для меня пример того, как должен выглядеть ответственный бизнес, это когда к своему делу относятся с уважением, делают свою работу качественно, с душой. При этом важно системно работать с молодёжью — брать студентов, показывать производство, учить ремеслу. Я уверен, что специалистов и профессионалов нужно растить самим, и это огромный вклад в место, где ты живешь, в свой город, в свою страну. Договорились, что депутатский корпус и молодёжный парламент при Думе подключатся к проработке некоторых инициатив, прозвучавших на круглом столе. Будем знакомиться с предпринимателями, смотреть, как устроен бизнес изнутри", — сказал председатель городской Думы Сергей Рязанов.

Также участники круглого стола обсудили влияние существующих кластеров "Профессионалитета" на конкурентоспособность городов, способы взаимодействия представителей органов власти и образовательных организаций, актуальные потребности рынка труда.

"Идея создания туристического кластера на базе колледжа появилась несколько лет назад, хотелось заручиться поддержкой как можно большего количества предпринимателей. Физически наш кластер заработает с 1 сентября 2026 года, но уже сейчас уверена, что это решение было верным. Благодарю за поддержку Министерство образования Самарской области, главу города Самары Ивана Николаевича Носкова, бизнесменов, которые поддержали нашу идею, и теперь, уверена, будут работать с нами в одной команде. И, конечно, своих коллег из других учреждений среднего профессионального образования", — сказала директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, кандидат педагогических наук, почетный работник СПО Самарской области Татьяна Санникова.

В рамках круглого стола были отмечены партнеры Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна: благодарственные письма вручены президенту Ассоциации ресторанов Milimon Team Евгению Реймеру, который ведет образовательные программы в колледже, генеральному директору Ресторанной компании "Поляна" Роману Вавилину, генеральному директору и бренд-шефу "Юленди Фэмели" Артёму Шишакину и Ивану Оленину, индивидуальному предпринимателю Марии Горячевой и другим.

Отметим, что на сегодняшний день в Самаре работают четыре кластера "Профессионалитета": на базе Поволжского государственного колледжа ведется подготовка для отрасли машиностроения, Самарский энергетический колледж им. Мачнева готовит кадры для строительно-энергетической отрасли, Самарский социально-педагогический колледж развивает направление педагогики, а Самарский торгово-экономический колледж — управление и право. Планируется, что в этом году также начнет работу кластер "Медицина" на базе Самарского медицинского колледжа им. Ляпиной.